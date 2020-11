Hasta que llegó el día. “Despacito”, el videoclip protagonizado por Luis Fonsi y Daddy Yankee, dejó de ser el video más reproducido en YouTube. El nuevo título ahora es propiedad de Pinkfong y su canción “Baby Shark Dance”.

Echemos un vistazo a las cifras. Al momento de escribir estas líneas, “Despacito” tiene 7 038 286 450 vistas en YouTube después de casi cuatro años de haberse publicado. Por su parte, “Baby Shark Dance” tiene 7 042 479 560 vistas en casi la misma cantidad de tiempo.

“Baby Shark Dance” es un videoclip que pertenece a la compañía educativa Pinkfong. Su popularidad empezó en el sudeste asiático y luego en Estados Unidos y Europa. Sin llamar mucho la atención, el bebé tiburón alcanzó el sexto lugar en la lista de singles del Reino Unido y el número 32 en Estados Unidos.

Hay que tener en cuenta que “Baby Shark Dance” se volvió tendencia en YouTube las últimas semanas por un evento desafortunado. Sucede que el tema musical infantil fue empleado por trabajadores de la prisión de Oklahoma para torturas a los prisioneros durante horas.

YOUTUBE | Error de cámara

El Inverness Caledonian Thistle y el Ayr Unite se enfrentaban en un partido en que los locales habían anunciado por todo lo alto la instalación de un sistema en el que las cámaras no requerirían personal humano para encargarse de la grabación, ya que gracias a la AI dispondrían de “ball-tracking” (rastreo del balón en español); no obstante, esta tecnología no fue del todo efectiva.

Durante casi todo el partido, la cámara, programada para perseguir al balón, enfocó la cabeza calva de uno de los árbitros asistentes. Se supo que incluso el delantero Nikolay Todorov anotó el gol del Inverness, e inmediatamente después la cámara se enfocó en la cabeza del juez.