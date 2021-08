YouTube continúa lanzando actualizaciones a través de su versión beta a poco de presentarse la nueva versión del sistema operativo de Google denominado Android 12. Hace unos días, la referida plataforma de entretenimiento puso a prueba su nuevo gesto para desplazar la reproducción de videos hacia adelante o atrás, si quieres saber más sobre esta herramienta pulsa aquí. Ahora, se pudo conocer que la beta tiene una nueva actualización en donde añadieron un gesto adicional ¿Quieres saber de qué se trata? a continuación lo explicaremos.

Se trata de la nueva función para los videos con capítulos o listas de reproducciones, estos últimos se actualizaron por última vez a finales del año 2020. Actualmente, hay dos flechas en todos los videos: una a la derecha y otra a la izquierda, presionando la primera avanzas un episodio y al pulsar la segunda retrocedes al capitulo anterior, esto podría cambiar si es que los usuarios aceptan la nueva herramienta.

En la versión estable (oficial) de YouTube si das dos toques en la pantalla a la derecha adelantas 10 segundos y si realizas la misma acción hacia la izquierda retrocedes. En la nueva versión beta podrás cambiar o retroceder a otro capitulo tocando con los dos dedos un par de veces en las direcciones que mencionamos, informó el portal tecnológico Xataka Android.

De acuerdo con este medio que difundió la noticia, no se sabe con exactitud cuando YouTube lanzó esta novedosa herramienta, sin embargo, si ya actualizaste el aplicativo y aún no te aparece la función, no te preocupes, todavía se encuentra en proceso de expansión por todo el mundo y lo más seguro es que en los próximo días ya la tengas activa.

CÓMO SER USUARIO BETA DE YOUTUBE

Primero, ingresa al siguiente link haciendo clic aquí.

Ahora, presiona en ‘Convertirme en verificador’.

Luego, YouTube te dará la bienvenida al programa de prueba y tienes que apretar en ‘Instala la versión pública desde Google Play’.

¿Tienes problemas con la reproducción de videos en YouTube? ¿Te aparecen mensajes de error? ¿El volumen de los videos está desactivado? Este y otros inconvenientes los puedes solucionar a través de soporte de ayuda de Google ‘¿En qué podemos ayudarte?’ Solo haz clic aquí para que sigas los pasos relacionados a tu problema.