Cambios en YouTube. La plataforma de video streaming ocultará los recuentos del “dislike” (no me gusta) para evitar comportamientos tóxicos o “ataques de dislikes” que perjudican la experiencia de la comunidad.

A través de su blog oficial, YouTube hizo un experimento en el que ocultaba los números de “no me gusta” en determinados videos para conocer las tendencias de la comunidad. Fue así como concluyeron que la frecuencia de ataques de dislikes disminuía, especialmente en los videos canales nuevos o más pequeños.

Cabe precisar que la cantidad de “no me gusta”, según la investigación de YouTube, no tiene un impacto notable en la audiencia. La plataforma no juzga la calidad del video según la cantidad de “no me gusta”, por lo que la cifra es indiferente en la aparición de las búsquedas.

El cambio empezará a “implementarse gradualmente” a partir de hoy; además, los recuentos de dislikes solo serán accesibles al administrador de la cuenta de YouTube, precisamente en la pestaña de interacciones del panel.

YOUTUBE | Truco para saber más información

Una información muy útil que la mayoría quiere ver cuando reproduce videos en pantalla completa es la descripción del mismo, por ejemplo: si acostumbras a ver videoclips musicales y en la descripción pusieron la letra de una canción, esta herramienta será de mucha utilidad para ti.

CÓMO VER LA DESCRIPCIÓN DE UN VIDEO EN PANTALLA COMPLETA

Hay dos formas.

La primera, abriendo toda la descripción del video y luego apretar en el icono de extender a horizontal.

Cuando lo hagas el video seguirá produciéndose y la información aparecerá a un costado.

La segunda, debes abrir el video en pantalla completa y luego tocar el título del mismo en negrita. Automáticamente saldrá la información a la derecha.

Puedes cerrarla y abrirla cuando quieras.

