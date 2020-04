Dejada en abandono, por fin se actualiza. ¿Deseas probar el también conocido 'dark mode’? YouTube no solo tiene YouTube Music, Go, Kids, sino también TV. Esta aplicación te permite visualizar todo el contenido de diversos canales totalmente en vivo, además de la exclusividad de sus películas, series, etc.

Si bien la app no es demasiado conocida en Latinoamérica, en otras partes del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y la India ha sido de un rotundo éxito desde su lanzamiento en el 2018. Pese a ello, ha sido abandonada por bastante tiempo hasta hoy.

A través de su portal web, YouTube ha anunciado que, por fin, YouTube TV recibe el “modo oscuro” en su aplicativo para Android.

“Esta característica aún se está implementando en todas las plataformas. Si aún no está disponible en su dispositivo, intente nuevamente en unos días ", menciona el comunicado de YouTube TV.

De esta forma podrás ver el "modo oscuro" y todo tu contenido en YouTube TV. (Foto: Google)

¿Cómo lo obtengo? Los usuarios de dispositivos móviles Android han estado esperando su actualización desde entonces, y ahora 9to5Google ha informado que la actualización 4.14.3 incluye el nuevo tema.

El nuevo aspecto comienza en la animación de inicio de la pantalla de bienvenida, con YouTube TV optando por un fondo gris oscuro. En lugar de un acento rojo en la barra inferior de la pestaña que estás viendo actualmente, solo hay un ícono blanco.

El “modo oscuro” se aplica en toda la aplicación a medida que se desplaza por las pestañas Biblioteca, Inicio y En vivo, así como en la búsqueda y la configuración.

Cómo activar el “modo oscuro” en YouTube TV

Abre la aplicación móvil de YouTube TV.

Toca tu foto de perfil.

Toca Configuración.

Seleccione el tema oscuro.

Elija entre Tema oscuro, Tema claro o Usar configuración del sistema.

Así luce el nuevo aspecto de YouTube TV que se ha actualizado y trae el "modo oscuro". (Foto: 9to5google)

