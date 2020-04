YouTube: ¿Ya oíste el terrorífico audio 8D? Te explicamos cómo funciona

A estas alturas, los aficionados a las cosas más insólitas de Internet están hablando del terrorífico audio 8D en YouTube. ¿Como es que funciona? ¿En realidad puede ser tan terrorífico?

El audio viral de YouTube es un fragmento de la canción “Get dripped” de Lil Yachty que han modificado con la “técnica del audio 8D” para que parezca que alguien está golpeando una pared o puerta detrás de ti.

Para ser exactos, el “audio 8D” es en realidad un sonido holofónico o tridimensional, un efecto que imita la forma en la que llegan las ondas sonoras a nuestros oídos desde un punto determinado del espacio. Esto se hace modificando un sonido estéreo con la función matemática Head Related Transfer Function (HRTF).

El cerebro, entonces, es engañado por el audio viral de YouTube para hacerle creer que el sonido proviene de algún punto del ambiente y no de los auriculares. Quizá te dé miedo oírlo, pero lo recomendamos para que sepas qué tan fácil es engañar al cerebro.

YOUTUBE | Star Wars

Mucha gente no se quedó contenta con la última película de Star Wars. The Rise of Skywalker, dirigida por J.J. Abrams, tuvo varios guiones antes de llegar a la pantalla grande. Por suerte, alguien hizo una animación con ideas descartadas.

El corto se titula The Cancelled STAR WARS Episode 9 Animated y está basado en el guión titulado Duelo de Destinos que Collin Trevorrw y Derek Connolly idearon para el cierre de la saga de George Lucas.

Los creadores del cortometraje dedicado a Star Wars son los responsables del canal Your Sunday Movies en YouTube.