Si has estado pendiente de Internet esta semana, probablemente hayas visto el video viral de un juicio a través de la app Zoom en Texas, Estados Unidos, que no habría sido muy digno de mención, excepto por el hecho de que un abogado encendió accidentalmente un filtro que convirtió su rostro en un adorable gatito , y no sabía cómo quitar el filtro de la app Zoom.

“Estoy aquí en vivo. No soy un gato”, dijo el abogado, identificado en su pantalla Zoom como Rod Ponton. “Puedo ver eso”, responde el juez antes de intentar ayudar al abogado a solucionar el problema del filtro. El momento que se ha vuelto viral es uno más de los contratiempos digitales provocados por el coronavirus mientras el teletrabajo se va imponiendo poco a poco en todos los países.

Al principio, las patas falsas parecían ser el resultado del uso de un filtro Snap Camera, propiedad de la misma empresa que fabrica Snapchat. Sin embargo, aparentemente es en realidad un filtro de cámara web Dell de alrededor de 2010 .

Si bien esto fue obviamente un error, es posible que se pregunte cómo convertirse en un gatito (o probar una variedad de otros animales o efectos) para darle vida a su próxima reunión de video. Si no tiene una computadora Dell vieja, aún lo tenemos cubierto. A continuación, le mostramos cómo configurar Snap Camera y usar los filtros en su próximo Zoom.

Descargue la aplicación Snap Camera gratuita para Windows o Mac (solo asegúrese de leer primero los términos y condiciones). Le pedirá permiso para usar su cámara y micrófono. Abra la aplicación y encontrará una variedad de filtros para buscar. Cualquier cosa en la que haga clic aparecerá en la parte superior de la aplicación, donde podrá verla superpuesta en su cara. Vaya a la barra de búsqueda de lentes y escriba “gatito” (o cualquier otra cosa que le gustaría probar). Busca entre las diferentes opciones y elige el felino que más te guste. Para conectar su nuevo filtro a Zoom, abra la aplicación Zoom (es posible que deba reiniciarla si ya estaba abierta mientras se descargaba Snap Camera). En Zoom, vaya a Configuración > Video > Cámara y, en el menú desplegable, seleccione Capturar cámara. Debería ver su cara con el filtro que seleccionó que aparece en la vista previa. Inicie o únase a una reunión de Zoom. Tu cara aparecerá como un gatito o cualquier filtro que hayas seleccionado.

Elija entre todos los filtros para niños de diferentes gatitos en Snap Camera. (Foto: Captura Snap Camera)

Para desactivar los filtros, simplemente regrese a Configuración> Video> Cámara y elija su cámara habitual nuevamente. Si quieres ponerte realmente elegante, incluso puedes hacer tus propias lentes en Snap Camera.