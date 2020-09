“The Babysitter: Killer Queen” (“La niñera: Reina Letal” en español), la secuela de la comedia de terror de 2017, se estrenó en Netflix recién el jueves 10 de septiembre de 2020, pero tras el final los fans de la película adolescente se preguntan si habrá una cuarta parte.

Dos años después de “ La niñera ”, Cole debe lidiar con sus traumas y burlar de sus compañeros de escuela, quienes creen que invento todo. Cuando sus padres intentan llevarlo a un centro psiquiátrico recurre a su mejor amiga Melanie, pero resulta que ella también es parte del culto satánico.

Una vez más Cole debe enfrentar Max, Allison, Sonya y John, pero esta vez tiene la ayuda de Phoebe, una nueva estudiante. Juntos matan a cada uno de los fantasmas hasta que al final de “La niñera: Reina Letal” solo queda Melanie.

En un intento de rescatar a Phoebe, Cole es atrapado y sus rivales consiguen beber su sangre, sin embargo, el ritual no funciona porque el protagonista ya no es virgen. Además, Bee revela que todo fue parte de un plan para ayudar a Cole y Phoebe, a quien salvó de morir en un accidente automovilismo cuando era su niñera. Entonces, ¿"The Babysitter: Killer Queen" tendrá otra secuela?

Cole y Phoebe lograron vencer a los miembros del culto (Foto: Netflix)

¿HABRÁ OTRA PELÍCULA DE “LA NIÑERA”?

Aunque Netflix aún no ha confirmado una tercera película de “La niñera” el final de la segunda entrega dejó la puerta abierta para una nueva cinta. Tras la muerte de Bee, apareció el libro del diablo a medio destruir, dejando claro que no es el fin del culto y los sacrificios.

Dicho esto, Judah Lewis, quien interpreta a Cole, dijo en una entrevista con Screen Rant que estaría abierto a una tercera película. “Hay tantos caminos diferentes por recorrer. No solo cambia la relación de Cole con su padre, sino que su relación con Phoebe también sería algo realmente interesante de explorar y ver a dónde va. Además, tiene que terminar la escuela secundaria y estoy segura, como siempre, ¡hay demonios acechando más allá de las sombras que están listos para atacar en cualquier momento!”, aseguró.

Aunque Cole ya no tiene sangre inocente aún podría servir como sacrificio, así que si en otros dos años Max, Allison, Sonya, John e incluso Melanie vuelven podría ir tras él y Phoebe. Es decir, Hana Mae Lee, Robbie Amell, Bella Thorne, Andrew Bachelor y Emily Alyn Lind también podrían regresar.

Por su parte, si Cole y Phoebe corren peligro una vez más es casi seguro que Bee (Samara Weaving) vuelva para protegerlos.