En el último episodio de la segunda temporada de “The Boys”, el gobierno de los Estados Unidos acepta utilizar el Compuesto V para protegerse de los superterroristas, pero Hughie y Estrella, con ayuda de Audaz, filtran imágenes que muestran los vínculos de Stormfront con los nazis y evitan que suceda.

Además, se pone en marcha para rescatar a Ryan, y a pesar de Butcher hizo un trato con Edgar hace lo correcto e intenta enviar a su esposa y al niño con Mallory. Sin embargo, Torrencial intercepta y los obliga a huir al bosque, donde Stormfront los alcanza, después de ser reducida por Queen Maeve, Kimiko y Starlight.

Cuando Becca se interpone Stormfront no duda en estrangularla y aunque Butcher intenta detenerla nada puede hacer contra ella. Solo Ryan puede hacerle frente. Al ver a su madre en peligro, el pequeño usa sus poderes para carbonizar a la súper, pero Becca también resulta herida y muere en los brazos de Butcher, a quien le suplica que cuide de su hijo.

Finalmente, Billy se queda a cargo de Ryan, los muchachos recuperan su libertad, y se revela que Victoria Neuman es la súper que hizo volar las cabezas de varios asistentes a la comparecencia. Pero dejó varias preguntas que deberán ser abordadas en la tercera temporada de “ The Boys ”. Por eso, Insider compartió una lista con los misterios sin resolver.

1. ¿DÓNDE ESTÁ EL BEBÉ DE MADELYN STILLWELL?

En la segunda temporada se reveló que el hijo de Madelyn sigue con vida, pero no se sabe quién está cuidando del pequeño Teddy. En una sesión de preguntas y respuestas en Twitter, el showrunner Eric Kripke dijo que Teddy “hará una aparición en la tercera temporada. He visto el guión. Teddy está vivo”. Tampoco se sabe quién es el padre del niño.

¿Quién cuida al hijo de Madelyn? (Foto: Amazon Prime Video)

2. ¿QUÉ SUCEDIÓ CON EL HERMANO DE BUTCHER?

Billy culpa de la muerte de Lenny a su padre, pero señaló que el joven eligió hundirse en lugar de luchar, después de que su Butcher lo abandonara. Otro dato importante es que se parece a Hughie, por eso Billy lo protege.

¿Cómo murió el hermano menor de Butcher en "The Boys"? (Foto: Amazon Prime Video)

3. ¿POR QUÉ LA MADRE DE HUGHIE LO ABANDONÓ?

Al final de la segunda temporada de “The Boys”, Hughie le contó a Annie que su madre los abandonó cuando apenas tenía seis años. Además, explica que es la razón por la se niega a abandonar a las personas.

Otro asunto pendiente es la ubicación del padre de Hughie, él estuvo ausente bajo la protección de testigos, al igual que la familia de MM (Laz Alonso), pero después de que los muchachos fueron absueltos Hughie no se reunió con su padre.

¿Dónde está el padre de Hughie? (Foto: Amazon Prime Video)

4. ¿PROFUNDO VOLVERÁ A LOS SIETE?

Profundo iba a ser reincorporado a los Siete, pero luego de que Audaz robara documentos de la iglesia y los hiciera públicos, Alastair decidió que A-Train merecía volver al equipo principal. Esto por supuesto provocó la ira de The Deep, quien no solo entregó sus cuentas bancarias sino se casó con Cassandra por órdenes de la iglesia.

Sobre esto último, considerando los intendentes de la Iglesia del Colectivo ¿el matrimonio de profundo es realmente legítimo o el culto engañó a The Deep?

¿La boda de Profundo es legal? (Foto: Amazon Prime Video)

5. ¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO LÍDER DE LA IGLESIA?

En el último episodio de “The Boys”, Alastair, el presidente de la Iglesia del Colectivo, contactó a la congresista Victoria Neuman para ofrecerle información sobre los superhéroes de Vought. Aunque ella fingió aceptar el trato al final hizo explotar su cabeza.

¿Quién será el nuevo líder de la iglesia del Colectivo? (Foto: Amazon Prime Video)

6. ¿DÓNDE ESTÁ RYAN? ¿HOMELADER LOGRARÁ UBICARLO?

La amenaza de Maeve permitió que Butcher se llevara a Ryan sin que Homelander interviniera, sin embargo, es probable que en los nuevos episodios de la serie de Amazon Prime Video Vengador intente localizar a su hijo. Asimismo, Stan Edgar está interesado en recuperar al niño porque es el primer súper creado biológicamente.

Butcher le encargó el niño a Mallory, pero quién se convertirá en su nueva figura materna ¿o será Billy quién asuma el rol de padre? Becca no quería que su hijo creciera lejos de ella por temor a que se convirtiera en alguien como Homelander.

¿Qué otros poderes tiene Ryan? (Foto: Amazon Prime Video)

7. ¿DÓNDE ESTÁ STORMFRONT Y CÓMO SE ENCUENTRA?

A pesar de que el ataque de Ryan la dejó gravemente herida, su poder le permite regenerarse, es decir, sigue con vida, pero aún no se sabe en qué condiciones y en qué lugar. La actriz Aya Cash dijo en una entrevista con Entertainment Weekly: “Creo que dejaron la puerta abierta, pero también siento que no queda mucho de ella. Técnicamente no está muerta, pero creo que tendrás que ver la temporada 3 para saber qué le sucedió, [o] si va a estar presente en su forma más pequeña”.

¿Torrencial volverá a los Siete en la tercera temporada de "The Boys"?(Foto: Amazon Prime Video)

8. ¿QUÉ BUSCA NEUMAN? ¿CUÁL ES EL ALCANCE DE SUS PODERES Y COMO LOS OBTUVO?

Todo parece indicar que trabaja para Stan Edgar, ya que evitó que saliera a luz pruebas incriminatorias en contra de Vought. Sin embargo, todavía se desconoce su verdadera motivación, el alcance de sus poderes y cómo los obtuvo. ¿Victoria Neuman recibió el Compuesto V cuando era un bebé o en su adultez?

Sobre sus poderes, ya ha demostrado que no necesita estar en la misma habilitación para hacer estallar la cabeza de su víctima, pero ¿tienen un límite? Por lo pronto, el showrunner Eric Kripke reveló a EW que Neuman, quien es un hombre en los cómics, “jugará un papel importante en la tercera temporada. No quiero decir demasiado porque hay un cierto misterio en la temporada 3 sobre exactamente por qué Victoria está haciendo lo que está haciendo”.

¿Para quién trabaja Victoria Neuman? (Foto: Amazon Prime Video)

9. ¿QUÉ SUCEDERÁ CON LA NUEVA PELÍCULA DE LOS SIETE?

“Dawn of the Seven” debía ser la nueva película de los Siete, sin embargo, debido a los recientes cambios no se sabe qué pasará con la producción ficticia. Hasta la tercera temporada de “The Boys” A-Train filmó su despedida y Stormfront rodó algunas escenas. ¿Qué sucederá ahora que Audaz volverá y qué Torrencial está fuera del equipo?

¿Qué pasará con la nueva película de los Siete? (Foto: Amazon Prime Video)

10. ¿QUIÉNES SERÁ LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LOS SIETE?

Desde la muerte de Traslucido en la primera temporada, los Siete no están completos. Con profundo tomándose un “año sabático” y Torrecial exiliada por sus asociaciones nazis solo quedan Homelander, Queen Maeve, Starlight, A-Train y Black Noir. ¿Quiénes completarán el equipo?