La temporada 4 de “The Crown” , que llegó a Netflix el pasado 15 de noviembre, comienza en 1979, con el asesinato de Lord Mountbatten a manos del IRA, las secuelas de las protestas masivas y el Domingo Sangriento en Irlanda del Norte.

Aunque “The Crown” no se centra demasiado en los disturbios en Irlanda del Norte, el episodio “Gold Stick” destaca la tensión y la violencia en la cima de The Troubles. Sin embargo, la serie no cuenta realmente la historia del Domingo Sangriento, uno de los mayores tiroteos masivos en la historia de Irlanda del Norte.

La temporada 4 de “The Crown” llegó al catálogo de Netflix el domingo 15 de noviembre (Foto: Netflix)

El episodio “Gold Stick” enfatiza cuán desconectada estaba la familia real con respecto al conflicto de Irlanda del Norte, contrastando la formalidad de Lord Mountbatten (Charles Dance) funeral y el discurso de los príncipes Charles (Josh O’Connor) con imágenes de la vida real de manifestantes que marchaban contra la violencia del ejército británico.

El Domingo Sangriento de 1972 fue una jornada de incidentes ocurridos en Derry (Irlanda del Norte) el domingo 30 de enero, en el contexto del conflicto de Irlanda del Norte. Aquella tarde estaba convocada una manifestación a favor de los derechos de las mujeres y en contra del encarcelamiento sin juicio a los sospechosos de pertenecer al IRA, por el que se encontraban detenidas centenares de personas.

A la protesta, convocada por la Asociación por los derechos civiles de Irlanda del Norte (NICRA), acudieron más de 15 000 personas. Se había planeado marchar hacia el centro de la ciudad y realizar un mitin para manifestarse pacíficamente contra la ocupación del ejército británico en Derry y los violentos ataques a manifestantes que tuvieron lugar una semana antes.

“The Crown” es un drama histórico que narra la vida de la reina Isabel II desde 1947 hasta el siglo XXI (Foto: Netflix)

Sin embargo, la marcha se detuvo en el camino por barreras del ejército británico. Aunque la mayor parte de los ciudadanos planeaba reagruparse y elegir otro camino, los manifestantes vieron a paracaidistas ocupando un edificio que miraba a la multitud y comenzaron a arrojarles piedras, esto desencadenó los primeros disparos del Domingo Sangriento.

Según información del portal “Screenrant”, los paracaidistas tomaron las calles y comenzaron a golpear violentamente a los manifestantes por orden del coronel Wilford. Los soldados dispararon más de 100 rondas contra manifestantes desarmados y 26 personas recibieron disparos, con un total de 13 muertos.

Todos los testigos presenciales señalaron que los manifestantes estaban desarmados y que los soldados disparaban contra las personas que huían o contra las personas que ayudaban a los heridos. Sin embargo, la versión oficial del ejército fue que los paracaidistas estaban reaccionando a las amenazas de bomba del IRA y las pistolas de clavos. La extrema violencia aumentó enormemente las tensiones en Irlanda del Norte que terminaron con el asesinato de Lord Mountbatten en 1979.

“Gold Stick” es el único episodio de The Crown que toca el conflicto de Irlanda del Norte y se centra en el asesinato de Lord Mountbatten por parte del IRA. La serie trata muestra cuán desconectada estaba la familia real en comparación con los eventos de la vida real en el Reino Unido.

“The Crown” cubre todos los aspectos más destacados de la reina Isabel II, incluidas sus relaciones familiares y asociaciones políticas (Foto: Netflix)