Por arriba, por abajo, pero más por el centro, aunque desborda. Él es Adama Traoré. Puro físico, puro músculo, pero nada duro… dependiendo lo que busques. Es un jugador que se mueve por todos los frentes y no deja espacios al rival. Es decir, llena todo.

No es un goleador de aquellos, pero se puede decir que donde pone el ojo, pone la bala, sino que lo diga Guardiola. Ojo, él no ha sido víctima directa de su extrema potencia, dureza y firmeza, sino que su equipo sucumbió semanas atrás de su capacidad para anotar, vencer a quien se le ponga al frente y vacunarlo. Lo sufrió el chileno –no, no está ‘Roto’-.

Si dices que el físico no importa, es porque no lo conoces a él. Puro chocolate, pura barra, puro músculo. 23 añitos para conquistar Europa a puro empuje… y fútbol.

El perfil de Tinder de Adama Traoré, el crack de moda. (Diseño: Depor)

Aprovechen, que está de moda. Lo quieren en su país natal –le sobran pretendientes de todos los gustos, colores y sabores-, siendo dos de ellos el Real Madrid y Barcelona, es decir, estará o en la capital española o regresará al lugar donde nació, donde conoce cada rincón, de día o de noche.

Adama no es el típico ‘chapado’ que rompe por romper. La conoce, sabe lo que hace. Cuándo, cómo y dónde. Se va haciendo un nombre en este mundo que se vislumbra con su físico, su potencia, todo lo que puede demostrar… y su fútbol también.

Un especial perfil de Tinder de un crack como Adama Traoré. Claro, quizás en la realidad no se acerque ni un poco a la verdadera estrella de fútbol o, quién sabe, solo hemos descrito lo mínimo que puede mostrar el posible próximo fichaje del Real Madrid –o del Barcelona-, con quien muchas personas desean hacer ‘Match’.

*Este es un espacio creado en Depor.

