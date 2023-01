Los modelos Swift Go, Swift X 14 y Swift 14 son las principales novedades de Acer para el arranque de 2023. Si estás interesado en actualizar tu equipo y conocer cuáles son las principales tendencias en el mercado según las novedades del CES 2023, te contamos las características de cada línea.

Acer Swift Go cuenta con dos nuevos modelos delgados y livianos con una pantalla OLED. Las nuevas Swift Go 16 (SFG16-71) y Swift Go 14 (SFG14-71) tienen paneles que alcanzan una frecuencia de actualización de 120 Hz con un brillo máximo de 500 nit, un rango de color 100% DCI-P3 y certificación VESA DisplayHDR True Black 500. La Swift Go 14 presenta una pantalla OLED de 14 pulgadas y 2,8K con una resolución de 2880x1800, mientras que la Swift Go 16 llega con una pantalla OLED de 16 pulgadas y 3,2K con una resolución de 3200x2000.

Equipadas con procesadores Intel Core serie H de 13.ª generación y verificadas como portátiles con plataforma Intel Evo, las nuevas Swift Go 16 y Swift Go 14 tienen una autonomía con más de 9.5 horas. Las notebooks también vienen con Intel Unison para permitir a los usuarios conectar fácilmente sus PC con dispositivos Android o iOS.

Ambas laptops cuentan con un sistema de ventilador dual TwinAir mejorado, tubos de calor de cobre D6 duales y un teclado con entrada de aire que expulsa el calor para mantener temperaturas frías. Los elegantes diseños de su chasis de aluminio de 14,9 mm están optimizados con una relación pantalla-cuerpo del 90 % y biseles laterales ultradelgados. El modelo de 14 pulgadas tiene biseles estrechos de 4,15 mm y pesa menos de 1,3 kg. Los marcos laterales delgados de la versión de 16 pulgadas miden 4,2 mm y pesan alrededor de 1,6 kg.

Las Swift Go 16 y Swift Go 14 cuentan con una gama de puertos que incluyen USB Type-C con Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y un lector de tarjetas MicroSD. Las laptops Swift Go también cuentan con las funciones de videoconferencia PurifiedView, que incluyen desenfoque de fondo, encuadre automático y contacto visual. Su cámara web de 1440p con reducción de ruido temporal (TNR) brinda retroalimentación de video de alta calidad incluso en condiciones de poca luz y se combina con la tecnología Acer PurifiedVoice con reducción de ruido de IA. Wi-Fi 6E rápido y confiable mantiene las laptops conectadas cuando más importa. Tanto las Swift Go 16 como la Swift Go 14 admiten hasta 2 TB PCIe Gen 4 SSD y hasta 16 GB de memoria LPDDR5.

Características del Acer Swift X 14

La Swift X 14 (SFX14-71) cuenta con procesadores Intel Core serie H de 13.ª generación que potencian la GPU NVIDIA GeForce RTX 4050. También cuentan con NVIDIA Studio para ofrecer soporte al colaborar con otras aplicaciones creativas. Las térmicas avanzadas de la Swift X 14 incluyen un ventilador más grande que aspira más aire para mantener el interior fresco, junto con el teclado de entrada de aire dedicado y los tubos de calor de cobre D6 duales.

La pantalla OLED de 14 pulgadas y 2.8K con frecuencia de actualización de cuadros de 120 Hz resalta el 100% de la gama de colores DCI-P3 y cuenta con la certificación VESA DisplayHDR TrueBlack 500. A esto hay que sumar el brillo máximo de 500 nit y la calificación de alto contraste del panel. Los creadores pueden colaborar sin problemas sobre la marcha con la cámara web QHD de 1440p y Acer PurifiedVoice con AI Noise Reduction. Además, los puertos más recientes incluyen dos USB Type-C y HDMI 2.1, y un lector de tarjetas MicroSD.

Características del Acer Swift 14

La última Swift 14 (SF14-71T) cuenta con un chasis unibody mecanizado CNC delgado y liviano envuelto en aluminio de grado aeroespacial que viene en colores Mist Green o Steam Blue. Los bordes con corte de diamante y los materiales anodizados dobles elevan el chasis delgado y de clase alta que mide solo 14,95 mm (0,59 pulgadas) de grosor y pesa solo 1,2 kg (2,64 libras). Por su parte, el panel táctil es OceanGlass.

La Swift 14 se ve bien por dentro y por fuera, ya que alberga procesadores Intel Core H-series de 13.ª generación y está verificada por Intel Evo, al tiempo que ofrece más de 9,5 horas de duración de la batería. Los portátiles también están integrados con Intel Unison. Las impresionantes soluciones térmicas del Swift 14 cuentan con un diseño de entrada de aire que se combina con el sistema de doble ventilador TwinAir de Acer y las tuberías de calor de cobre D6 para aumentar el flujo de aire que mantiene los sistemas frescos.

La Acer Swift 14 ofrece dos opciones de pantalla táctil de 14 pulgadas, ya sea WQXGA (2560x1600) o WUXGA (1920x1200), ambas cubiertas con Antimicrobial Corning Gorilla Glass. La cámara web es QHD de 1440p de la Swift 14 con tecnología TNR, Acer PurifiedVoice y altavoces duales mejorados con DTS Audio. Los inicios de sesión de los usuarios se facilitan sin sacrificar la seguridad con Windows Hello y el lector de huellas digitales integrado, mientras que los dos puertos USB Type-C Thunderbolt 4 y el puerto HDMI 2.1 brindan una conexión conveniente a los periféricos.

Precio y disponibilidad

La Acer Swift Go 16 (SFG16-71) estará disponible en Norteamérica en junio, a partir de USD 799,99; en EMEA en marzo, a partir de 1099 EUR, y en China en marzo, a partir de 6599 RMB.

La Acer Swift Go 14 (SFG14-71) estará disponible en América del Norte en mayo, a partir de USD 849,99; en EMEA en febrero, a partir de EUR 999, y en China en febrero, a partir de RMB 5499.

La Acer Swift X 14 (SFX14-71G) estará disponible en América del Norte en abril, a partir de USD 1099,99; en EMEA en abril, a partir de 1499 EUR, y en China en abril, a partir de 7099 RMB.

La Acer Swift 14 (SF14-71T) estará disponible en Norteamérica en marzo, a partir de USD 1399,99; en EMEA en enero, a partir de 1.699 euros; y en China en enero, a partir de 7.999 RMB.

