Remedy Ent. es uno de los estudios de mayor renombre en toda Europa y aunque no tenga tantos videojuegos bajo el brazo, cada uno representa un paso adelante en la historia de la compañía. Desde Alan Wake hasta Control, cada juego ha aportado a lo que ahora se conoce como Universo Compartido de Remedy y ahora tenemos una nueva adición a este concepto: el esperadísimo Alan Wake 2.

El título ofrecerá grandes momentos de terror y misterio.

El pasado y el presente

Hablar de Alan Wake 2 es ir más allá del Thriller que nos deleitó hace más de 10 años. No solo hablamos de una historia mucho más retorcida, madura y mejor escrita, sino también de una evolución jugable y de género. Alan Wake 2 más que una secuela, puede considerarse como un juego enteramente original y se debe a muchos factores. La historia se divide entre Saga Anderson, una inspectora del FBI que llega a Bright Falls para investigar un homicidio y que poco a poco se va adentrando en los misterios del lugar oscuro y la desaparición de Alan Wake, 13 años atrás.

Aqui es donde toma protagonismo el narrativa transmedia que Remedy ha querido construir a través de los años. Si bien en Quantum Break encontrábamos las novelas escritas por Alan Wake, en Control es donde se empieza a desarrollar, como en la expansión AWE que narra que paso con Alan Wake y en donde descubrimos que el Federal Bureau of Control tiene presencia en Bright Falls, lugar donde transcurre el primer juego. En Alan Wake 2 no solo empiezan con información directa sobre Control, sino también comparten personajes.

Remedy no es la primera desarrolladora que quiere crear un universo extendido, pero su gran mérito es que las historias contadas encajan perfectamente con lo que todos los juegos nos quieren mostrar y que puedan usarlo de manera coherente me parece brillante. Es importante haber jugado los Control y Alan Wake, si, pero no es indispensable. Si bien podemos profundizar en el lore leyendo las novelas previas de lo que sucede en el primer juego de Alan Wake o el corto titulado Bright Falls, todo encaja para que Alan Wake 2 empiece con mucha historia detrás y eso solo es el inicio.

En juego

A nivel de gameplay, sigue siendo una aventura en tercera persona pero, definida por la misma Remedy, ahora es un Survival Horror y podemos ver que cada parte jugable, con Saga o Alan, tiene un enfoque distinto a la hora de infundir miedo, siendo la parte de Saga una parte más clásica, mientras que las partes donde somos Alan, bebe más de lo psicológico y retorcido, propio del lugar oscuro donde se encuentra.

Alan Wake 2 consigue ser terrorífico en muchos momentos y tiene esa sensación constante de que algo malo va a pasar. El género Survival Horror es increíble porque de ser hecho correctamente, puede transmitir muchas sensaciones con el entorno, con los silencios y sin abusar de los jump screams. Para ser el primer título del género para Remedy, podría decir que han hecho su tarea.

Se conservan muchas de las mecánicas vistas en el juego original, como el uso de bengalas o linternas, pero aquí ha sido adaptado para el nuevo género al que pertenece. Cada uso de la batería es necesario y vital para salir con vida, por lo que su uso correcto es indispensable. También se han agregado escenas de investigación que encajan bastante bien en la aventura y si bien cambian mucho la jugabilidad que tenía el titulo anterior, nos ayuda a entrar más en el contexto de la historia y como ahora depende de varios juegos anteriores, es mejor tener todo a la mano, desde información de lugares, personajes y demás.

Gran parte del logro de Alan Wake 2 depende de Sam Lake, uno de los creativos detrás de Alan Wake, rostro original de Max Payne y ahora, Alax Casey, protagonista de las novelas de Alan Wake y personaje importante dentro del juego. Creo que este es el punto más alto de Sam Lake ya que no solo tiene influencia dentro del juego, sino aporta como actor, siendo protagonista en muchos momentos.

Alan Wake 2 toma referencias de todos los juegos de Remedy, como es la narrativa de Alan Wake, el tono paranormal de Control y hasta el storytelling de Quantum Break ya que muchas de las escenas son grabadas con actores reales, aumentando mucho la inmersión en el juego.

Historias

Una de las mayores virtudes de Alan Wake es la forma en cómo te cuenta la historia e introduce a los personajes, dando la sensación de naturalidad y que eso en realidad podría estar sucediendo. Alan Wake 2 aprovecha mucho de esa idea y logra conseguir ese balance de realidad y ficción que tan bien le funciona a la franquicia.

A nivel audiovisual es un juego muy potente. Es un juego mucho más fotorealista que Control y aprovecha muy bien la actual generación de consolas ya que gracias a la velocidad de lectura, es posible crear mundos detallados que cambian de una forma casi instantánea dando una sensación de locura que ya se ha vuelto un sello de la franquicia. Aprovecha muy bien los silencios y la dirección de audio es impecable.

Detalle

Por si solo, Alan Wake 2 es un juego muy redondo y si has disfrutado de los juegos anteriores, tendrás un producto rico en historia y referencias. ¿Su problema más grande? Quizás el ritmo que lleva, teniendo partes muy lentas y espaciadas entre acontecimientos importantes y que en momentos recuerda sus orígenes pero lo alejan mucho de ser un Survival Horror.

Conclusión

Remedy siempre fue un estudio que si bien hace juegos excelentes, siento que nunca ha estado completamente con la atención del mundo. Alan Wake 2 puede ser ese juego que los lleve a ese siguiente nivel que desde hace mucho tiempo le pertenece. Alan Wake 2 es un juego que cierra muchas historias geniales de la compañía y que a la vez inicia un camino muchísimo más grande e impactante.

El análisis de Alan Wake 2 fue desarrollado gracias al envío de una copia digital del título por parte de Remedy.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

• DESARROLLADORA: Remedy Ent.

• GÉNERO: Acción, Combate, Rol

• DISTRIBUIDOR: EPIC

• PUNTAJE: 9.5

Tráiler de lanzamiento de Alan Wake 2