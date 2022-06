No pierdas esta oportunidad. Por el “Prime Day”, Amazon planea regalar más de 30 juegos de PC en julio. La colección destaca por considerar títulos que han marcado tendencia como la trilogía remasterizada de Mass Effect. Te contamos en qué consiste el evento para que tengas material con el que divertirte en las próximas semanas.

La lista de Amazon para el “Prime Day” también considera obras como Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast y Star Wars: Republic Commando, además de los juegos de carreras Need for Speed Heat y Grid Legends.

Por si no quieres perderte de la oferta, recuerda que los juegos estarán disponibles el 12 y el 13 de julio. Ahora, si quieres sumar más material a tu cuenta, desde el 21 de junio hasta el 13 de julio estarán disponibles juegos clásicos como Metal Slug 2, Samurai Shodown II, The King of Fighters 2000, HUE, 10 Second Ninja X y otros.

Lo que deberás hacer para acceder a estos títulos gratis para PC es suscribirte a Amazon Prime, o suscribirse al menos por este mes. Solo con eso, tendrás acceso a los beneficios que comentamos anteriormente. La lista completa de juegos puedes revisarla aquí.

Amazon vs. Android

Amazon ha impedido a los usuarios de Android comprar libros electrónicos Kindle desde la aplicación oficial del dispositivo. La restricción está vigente desde el 1 de junio de 2022 y no solo aplica a la app Amazon Kindle, sino también a Music y algunos otros servicios.

La decisión de Amazon se debe a que las nuevas políticas de Google exigen que los desarrolladores adopten el sistema de facturación de Google Play. Amazon ya había tomado medidas restrictivas contra los usuarios de Android el mes pasado con eliminar la compra de productos digitales del sitio web de comercio electrócnico Amazon Shopping y Prime Video.

“Los lectores ya no podrán comprar o alquilar libros Kindle o suscribirse a Kindle Unlimited a través de la aplicación de Amazon para Android: este cambio mantiene la aplicación en cumplimiento con las políticas actualizadas de Play Store de Google”, se lee en el mensaje de Amazon.

