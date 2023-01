Los suscriptores de Prime Gaming tienen la oportunidad de instalar nuevos juegos sin gastar de más. Los títulos para enero de 2023 sorprenden por su variedad y no hace falta que hagas mucho para tener horas de diversión garantizadas.

A través de un comunicado, la plataforma Prime Gaming anunció contenido exclusivo para Valorant, Raid: Shadow Legends, FIFA 23 y más, así como los juegos gratuitos que incluyen The Evil Within 2, Faraway 2, Breathedge, Beat Cop, ¡Lawn Mowing Simulator y Chicken Police - Paint it RED!

“El catálogo de este mes ofrece a los jugadores una variedad de aventuras visualmente oscuras, desde sobrevivir al mundo de pesadilla de STEM en The Evil Within 2 hasta descubrir quién te incriminó en un asesinato en Beat Cop”, reza el anuncio oficial.

PRIME GAMING | Reseña de los juegos gratuitos

● The Evil Within 2 – De la mano del maestro Shinji Mikami, juega como el detective Sebastian Castellanos y desciende al mundo de pesadilla de STEM para salvar a Lily, su hija, donde dependerás del ingenio del detective para sobrevivir, ya que la única salida está dentro.

● Faraway 2 – Escapa de este planeta, la Tierra, en este juego de rompecabezas de desplazamiento lateral. Navega por un entorno bello, oscuro y desconcertante en el que deberás enfrentarte a obstáculos a cada paso y luchar por mantenerte en tierra firme.

● Breathedge – - Sobrevive en el espacio exterior con tu pollo inmortal fabricando herramientas, pilotando vehículos y controlando estaciones espaciales para explorar los restos y descubrir la verdad tras el repentino accidente de tu nave espacial.

● Beat Cop – Retrocede en el tiempo en este juego retro de estilo pixel art inspirado en las series policíacas de los 80 para descubrir quién te incriminó en un asesinato mientras encarnas a Jack Kelly, un policía de barrio cualquiera, en esta aventura por Nueva York.

● Lawn Mowing Simulator – Experimenta la belleza y el detalle de segar la gran campiña británica conduciendo una auténtica y amplia gama de cortacéspedes con licencia real de prestigiosos fabricantes, como Toro, SCAG y STIGA, mientras gestionas tu negocio.

● Chicken Police - Paint it RED! – Busca la redención en esta alocada historia de amor, muerte y pollos, mientras te pones en la piel de Chicken Police en esta aventura policíaca en un mundo cuidadosamente elaborado, lleno de una historia descarnada y humor absurdo.

