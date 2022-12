Siguen las fiestas navideñas. Los usuarios de Prime Gaming tendrán un lote adicional de juegos gratis a partir del 27 de diciembre hasta el 7 de enero de 2023. Dishonored 2 y 9 juegos de SNK como Metal Slug, The King of Fighters 2003 y SNK 40th Anniversary Collection son algunas de las novedades.

Además de los títulos que estén disponibles para computadora a través del Prime Gaming, los suscriptores recibirán regalos para juegos de móvil como Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Bloons TD 6 y BTS Island.

A partir del 27 de diciembre, los miembros de Prime Gaming tendrán acceso a los siguientes juegos de PC:

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Acerca de los obsequios para juegos móviles, los jugadores de Candy Crush Soda Saga tendrán un paquete legendario con 2 Color Bombs, 24-hour Striped Candy, 24-hour Wrapped Candy, 2 Double Fish, 2 Coloring Candy y 24-hour Unlimited Lives. Para la comunidad de Farm Heroes Saga, los regalos pasan por 40 Gold Bars, 24-Hours Unlimited Lives, Shovel, Hunter y Tractor.

Recuerda que los miembros Prime pueden seguir reclamando todos los juegos gratuitos de diciembre y contenido dentro del juego hasta final de año, lo que incluye ocho juegos gratuitos para PC como Quake, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons y muchos más.

ANDROID | Juegos de pago gratis en Google Play

Stickman Ghost 2 ( $ 0.99 ) : ¡es hora de abrirse camino a través de numerosos enemigos!

: ¡es hora de abrirse camino a través de numerosos enemigos! Coin Princess ( $ 0.99 ) : una princesa que puede liderar un grupo heterogéneo para derrotar a los monstruos desagradables.

: una princesa que puede liderar un grupo heterogéneo para derrotar a los monstruos desagradables. Highwind ( $0.99 ) : un juego muy simple que requiere solo dos botones para controlarlo, donde tu avión de papel derriba a otros fantasmas.

: un juego muy simple que requiere solo dos botones para controlarlo, donde tu avión de papel derriba a otros fantasmas. Live or Die: Survival Pro ( $ 0.99 ) : es el apocalipsis zombie, por lo que debe usar su ingenio para sobrevivir en un entorno implacable.

