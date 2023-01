¿Arrancó la era de las series basadas en videojuegos? The Last of Us es una excelente adaptación del videojuego de Naughty Dog y ahora hay expectatvias de que Tomb Raider sea la próxima serie en mover el avispero de la guerra de las plataformas de streaming.

El proyecto de Tomb Raider para la televisión estará a cargo de Amazon Studios y Phoebe Waller-Bridge, una guionista, actriz y productora reconocida por su trabajo con la serie Fleabag y la cinta No Time to Die. Además de la adaptación del juego, Waller-Bridge será responsable de la nueva cinta de Indiana Jones.

HBO Max pudo haber dado el batacazo con The Last of Us, pero Amazon lleva la delantera en proyectos basados en videojuegos. Además de la producción de Tomb Raider, Amazon está trabajando en una serie de God of War, la exitosa franquicia de PlayStation.

No hay más detalles sobre lo que veremos en la próxima serie de Tomb Raider, además de que Phoebe Waller-Bridge será su guionista y productora ejecutiva. Probablemente, para el cierre de la primera mitad del año, recién sepamos quién será la actriz principal que dé vida a Lara Croft.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 3 DE “THE LAST OF US”?

El tercer capítulo de “The Last of Us” (1x03) se estrenará el domingo 29 de enero de 2023 por la plataforma de streaming de HBO. Se llama “Infected” y está bajo la dirección de Neil Druckmann.

Cabe señalar que “The Last of Us” es una producción exclusiva de HBO, por lo que se emitirá a través de esta plataforma de streaming todos los domingos hasta el 12 de marzo de 2023.

The Last Of Us es una serie cocreada por el escritor de la miniserie de Chernobyl, Craig Mazin, y el escritor original del juego, Neil Druckmann. El elenco está conformado por Bella Ramsey (Ellie), Pedro Pascal (Joel), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah Miller), Gabriel Luna (Tommy), Ashley Johnson (Anna), entre otros.

