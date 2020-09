Among Us se ha convertido en uno de los favoritos de la comunidad gamer. En este confinamiento por coronavirus, el título sumó millones de descargas en Steam y en móviles y se preparaba el lanzamiento de una segunda parte.

“Los servidores de Among Us 1 permanecerán activos mientras tenga suficientes jugadores para iniciar juegos. Cuando empezamos, descubrimos que los jugadores no podían jugar realmente cuando los servidores tenían menos de 30 a 50 jugadores por hora. Pero últimamente tenemos entre 70.000 y 110.000 por hora. ¡Sería una locura apagar los servidores en 2021! E incluso si Among Us 2 tiene muchos jugadores, simplemente ejecutaremos ambos al mismo tiempo. Si los servidores de Among Us 1 se apagan, abriré el código fuente para que los jugadores puedan ejecutar servidores en su lugar.”, anunció la empresa en su blog oficial.

Este era el plan en un inicio pero ahora InnerSloth anunció que cancelan el proyecto debido a que hay un gran número de jugadores disfrutando del primer juego y desean mejorarlo.

Por lo pronto se preparan las siguientes cuatro mejoras:

Servidores : conocen los problemas de servidores y la caída de partidas.

: conocen los problemas de servidores y la caída de partidas. Soporte para daltónicos : según la desarrolladora, han venido trabajando por mucho tiempo en este aspecto. Se añadirán identificadores para los jugadores y colores a ciertas tareas como el de los cables.

: según la desarrolladora, han venido trabajando por mucho tiempo en este aspecto. Se añadirán identificadores para los jugadores y colores a ciertas tareas como el de los cables. Sistema de Amigos/Cuentas : este es uno de los aspectos que más tiempo tomará, pero es algo que la empresa desea solucionar.

: este es uno de los aspectos que más tiempo tomará, pero es algo que la empresa desea solucionar. Nuevo escenario: el nuevo mapa estará basado en Henry Stickmin.

“Es probablemente la decisión más difícil porque esto significa que tendremos que continuar profundizando en el código del juego y tendremos que volver a trabajar en algunas de sus partes. Tenemos un montón de cosas planeadas, ¡estamos emocionados de poder traeros nuevo contenido y que podáis continuar disfrutando al jugar!”, finaliza InnerSloth.