Durante el confinamiento por el coronavirus, hemos visto el crecimiento de muchos juegos online como Fall Guys. Este último se ha convertido en todo un fenómeno en la plataforma de Steam, pero ahora tiene competencia: Among Us.

Hasta 10 jugadores entran en un mapa y solo dos de ellos serán los asesinos o infiltrados. Todos tendrán que descubrir a los asesinos antes de que estén todos muertos. En Steam se ha convertido en todo un fenómeno y ya se prepara el lanzamiento de la segunda parte.

Así lo confirmó la empresa desarrolladora en su blog oficial.

“Los servidores de Among Us 1 permanecerán activos mientras tenga suficientes jugadores para iniciar juegos. Cuando empezamos, descubrimos que los jugadores no podían jugar realmente cuando los servidores tenían menos de 30 a 50 jugadores por hora. Pero últimamente tenemos entre 70.000 y 110.000 por hora. ¡Sería una locura apagar los servidores en 2021! E incluso si Among Us 2 tiene muchos jugadores, simplemente ejecutaremos ambos al mismo tiempo. Si los servidores de Among Us 1 se apagan, abriré el código fuente para que los jugadores puedan ejecutar servidores en su lugar.”, anuncia la empresa.

“Among Us 1 ha estado disponible durante dos años. Comenzó como un pequeño juego local multijugador y ha crecido y crecido y crecido. El multijugador en línea tomó 2 meses y una reelaboración total para que sucediera, luego 6 meses por mapa adicional y horribles dolores de crecimiento del servidor en el camino. Realmente no fue creado para ser tan grande. Debido a esto, es extremadamente difícil agregar más cosas sin romper las existentes. Francamente, es aterrador agregar más cosas porque el juego es muy frágil.”, añade la desarrolladora.

Among Us: el ‘Kun’ Agüero se une al nuevo juego de moda en Twitch

¿Qué es Among Us?

Muchos streamers de Twitch han unido a sus amigos para disfrutar de este título. Recientemente, el delantero del MAnchester City se unió al a moda con sus propios streams.

Al redactada esta nota, el ‘Kun’ Agüero suma más de 22 mil espectadores en Twitch con este juego.