¡Truco en Among Us! Así podrás jugar el mapa The Airship antes de su lanzamiento oficial

¡Se equivocaron! El nuevo mapa de Among Us, llamado The Airship, que fue anunciado en The Game Awards 2020, ya está disponible en la reciente versión para Nintendo Switch por error.

The Airship es la nueva locación que Among Us prometió para inicios de 2021. No obstante, el portal GameXPlain ha descubierto una forma de acceder a este mapa antes de tiempo desde la Nintendo Switch.

Estos son los pasos que deberás hacer para acceder al nuevo mapa de Among Us: ir a partida local > crear tu propia partida > seleccionar el mapa The Airship > salir e ir a partida en línea > elige anfitrión > no selecciones un mapa y crea una habitación e invita al menos a cuatro amigos.

¡Y así podrás jugar antes de tiempo en el mapa que Among Us prometió para el siguiente año! Se trata de un glitch, por lo que sería cuestión de tiempo para que InneSloth haga el parche correspondiente.

Recuerda que Among Us no se trata de un título gratuito. En Steam tiene un costo de 4 dólares y en Nintendo Switch cuesta 4,29 dólares. A su vez, se necesita la suscripción al servicio online para poder disfrutar de jugar con amigos.

AMONG US | Chat de voz

Among Us es una fiesta con los amigos si es que sabes aprovechar todos los recursos que ofrece el sistema. Un jugador fue capaz de desarrollar un chat de voz por proximidad. Esto puede cambiar por completo tu manera de jugar.

Lo que hace la aplicación es permitir a los jugadores de Among Us escuchar las voces del resto según la distancia en la que estén ubicados en el mapa. Mientras más lejos esté el jugador, el volumen de su voz se irá perdiendo hasta desaparecer.

La herramienta, creada por Ottomated, es de código abierto. Solo descárgala en este enlace y procede a la instalación en PC. Lástima que no pueda usarse en otras plataformas.