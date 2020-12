¿Te imaginas jugar al Super Smash Bros. con los personajes de Among Us? Si el videojuego de Nintendo cuenta con Steve de Minecraft y Wii Fit Trainer en el roster, no sería descabellado contar con los tripulantes más populares de 2020.

Los seguidores de Among Us recurrieron a las redes sociales para compartir sus ideas sobre cómo sería la inclusión de estos personajes en el título de Nintendo. Hubo quien hizo hizo un mod para reemplazar a Pac-Man con el tripulante rojo de Among Us.

El tuitero @charred_lizard fue un poco más lejos y convirtió las acciones de asesinato del impostor de Among Us en habilidades de Super Smash Bros. El golpe hacia abajo, en el que el impostor saca su arma, es particularmente icónico e infundiría una sensación familiar de fatalidad en cualquier oponente del juego de Nintendo.

Agregar al impostor de Among Us a Smash parece poco probable, especialmente en Ultimate, pero no nada fuera de lo posible. Hay que tener en cuenta la colaboración entre InnerSloth y Nintendo ya es una realidad para que Among Us pueda jugarse en la consola híbrida Nintendo Switch. Habrá que tener paciencia si es que esto logra ocurrir en el futuro.

AMONG US | Chat de voz

Lo que hace la aplicación es permitir a los jugadores de Among Us escuchar las voces del resto según la distancia en la que estén ubicados en el mapa. Mientras más lejos esté el jugador, el volumen de su voz se irá perdiendo hasta desaparecer.

La herramienta, creada por Ottomated, es de código abierto. Solo descárgala en este enlace y procede a la instalación en PC. Lástima que no pueda usarse en otras plataformas.

Para que el chat de voz por proximidad funcione, todos los jugadores de la partida en Among Us deberán tenerlo instalado en el sistema. Los jugadores que estén hablando serán identificados por su ícono en color verde.

