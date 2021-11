Las colaboraciones con videojuegos son cada vez más frecuentes. Estos cuentan con plataformas que llegan directamente al público objetivo de las empresas; hemos visto, por ejemplo, una colaboración entre Fortnite y Star Wars para la promoción de una de las películas de la tercera trilogía. A su vez, Among Us introdujo a los personajes de Arcane ,la nueva serie de League of Legends en Netflix.

Justamente, el título de Innersloth ha anunciado otra colaboración. En esta ocasión, se trata de la promoción de la banda coreana BTS tras la publicación de la canción Dynamite. Ahora, podrás utilizar a los populares cantantes en el título de impostores y tripulantes.

Recordemos que se trata de un juego en donde varios jugadores toman control de un tripulante de una nave espacial. Dentro del equipo hay ciertos roles y por supuesto están los impostores que buscan eliminarlos a todos.

Para poder diferenciar a los diferentes personajes, puedes comprar skin en la tienda o quizás vestirse como un integrante de BTS. Estará disponible el contenido de ‘Edición Limitada’ el 25 de noviembre.

Podrás conseguir las skins en las siguientes plataformas: PC, Nintendo Switch y móviles Android y iOS. Among Us llegará pronto a PlayStation y se espera que también haya planes para el lanzamiento en las consolas de Xbox.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.