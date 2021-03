No cabe duda que Among Us fue uno del os juegos revelación de 2020 debido al confinamiento por coronavirus. Tanto streamers de habla inglesa y habla hispana se sumaron a la tendencia con transmisiones que sumaban miles de espectadores.

Se trata de un juego en donde hasta 10 jugadores entran en una nave que deben arreglar. Pero la tarea no será sencilla debido a que entre ellos hay impostores que tienen como tarea engañar a todos y eliminarlos en secreto.

Durante The Game Awards 2020, Innersloth anunció que lanzarían a inicios de 2021 un nuevo escenario llamado Airship. Lamentablemente, a través de un comunicado anunciaron que no contratarán más personal para terminar el mapa nuevo y que se retrasaría.

Pues, ahora la empresa anuncia que finalmente han definido la fecha oficial de lanzamiento. El 31 de marzo llegará la actualización a PS, Xbox One, Nintendo Switch, Android y iOS.

Se trata de una actualización gratuita que contará con el mapa nuevo, innovadores minijuegos y skins que ya hemos visto en los avances. Una de las novedades que más ha llamado la atención es la posibilidad de elegir la sala en donde empezaremos la partida.

¿Qué significa funar o ser funado?

Si has revisado recientemente la lista de los mejores juegos en Twitch o de los videojuegos más populares en Steam, es posible que hayas encontrado un nombre hasta hace poco desconocido: Among Us. Lanzado originalmente en 2018 por el estudio independiente Innersloth, Among Us es un título multijugador similar a juegos de mesa como Mafia, La Resistencia o Lobo, que hoy se encuentra en el celular de decenas de miles de personas y en gran cantidad de ordenadores.

A lo largo de los años este juego ha tenido una base de fans modesta, creciendo poco a poco, pero desde junio del 2020 comenzó a incrementar una popularidad inmensa llegando a números astronómicos para la compañía. De hecho, este fin de semana logró alcanzar los 1.5 millones de jugadores en simultáneo en Steam, iOS y Android.

El repentino éxito también ha afectado al pequeño equipo de desarrolladores detrás de Among Us, ya que ahora tienen que lidiar con los problemas del servidor. Ellos han publicado en sus redes sociales que irán aumentando los servidores poco a poco, para que todos puedan jugar sin problemas.

En tanto, los fans del juego siguen llenando los servidores con sus amigos, tratando de descubrir en cada partida quién es el impostor. Muchos de ellos han bautizado al juego con la frase “funar o ser funado”, una que también ha traído la duda a los jugadores. ¿Qué significa esta palabra y por qué la utilizan tanto?

Más allá de ser una palabra específica de un videojuego, el significado real del término proviene de Chile, que significa “Efectuar un acto público de agravio y denuncia (una funa), contra una persona o entidad que ha cometido una mala acción o un crimen, usualmente frente a su domicilio o sede. Ocasionalmente se efectúa en el lugar en el que se cometió un crimen.”, según Wiktionary.

Funar, entonces, es un verbo sinónimo de denunciar, aunque tiene una connotación altamente negativa. Tal como menciona la UTEM, el término se ha vuelto muy popular en el último año 2020, en especial por el incremento de actividad en las redes sociales que derivan en denuncias públicas hacia otras personas.

Las funas suelen ser fundamentada, pero en el caso de la ley es algo muy delicado ya que pueden traer consecuencias jurídicas en el sentido de que podría constituir un delito de injuria o calumnia. De regreso al videojuego, funar justa o injustamente es precisamente lo que hace tan divertido el título.

Acusar a tus amigos o a algún jugador es la base de Among Us. Derivado a eso puede que eliminen al impostor, a un jugador que era inocente o incluso votar a quien hizo la funa para que sea eyectado de la nave, independientemente de si hizo una acusación falsa o no dentro del videojuego.

Sin embargo, a pesar de ser una frase utilizado tanto en el ámbito legal como en las redes sociales, en Among Us es más referenciado como un meme de internet, siendo la frase “Funar o ser funado, el videojuego” un resumen perfecto para los nuevos jugadores que se embarcan en esta aventura.

