El coronavirus no solo ha traído problemas para diferentes industrias. En el caso de los videojuegos, varios de ellos han tomado especial popularidad y han sumado millones de dólares en ventas. Among Us es uno de ellos.

El juego de Innersloth se volvió especialmente popular en el confinamiento del coronavirus. No obstante, en el 2018 ya se había lanzado este juego en móviles Android, iOS y PC.

¿Deseas ver cómo era el juego hace dos años? Pues te advertimos que la versión que normalmente juegas con tus amigos es totalmente diferente a la idea original de los desarrolladores.

Como se puede ver en los siguientes videos, la empresa no había creado tantas habitaciones ni tareas a completar en la nave. A su vez, se planteó en un inicio que los asesinos sean infectados no impostores.

¿Te hubiera gustado que el juego se mantenga de la forma original? Los desarrolladores comunicaron hace unas semanas que se cancelaba el proyecto de Among Us 2 debido a que se concentrarán en actualizaciones para la primera entrega.

maaaajor #AmongUs throwback-Thursday to Jan '18! Back when the Impostor was the Infected, and super early filler Skeld map art! 👀 pic.twitter.com/3kNBwRvlMY — AMY ✨ (@aemuuu) October 29, 2020

Among Us: ¿los personajes son humanos o aliens? Misterio resuelto

Among Us no cuenta con una jugabilidad complicada; por este motivo, se ha convertido en uno de los favoritos de los jugadores casuales. En Twitch es uno de los que más espectadores tiene ya que involucra a varios creadores de contenido.

Hay un máximo de 10 jugadores y tienen que descubrir quiénes son los impostores antes de que sean eliminados. Lo curioso es que los personajes del juego no aparentan tener forma de humanos y la comunidad realmente no sabe si se trata de terrícolas varados en el espacio.

El medio Screen Rant ha investigado al respecto. El tamaño de los personajes ya nos da un indicio de que no se trata de humanos pero es la relación de aspecto entre los personajes y el ambiente en el que se encuentran lo que resuelve la duda.

Según el portal mencionado se trataría de criaturas de 90 centímetros y su peso varía entre los 40 y 42 kilogramos. Por supuesto, los impostores sí son aliens ya que en las escenas de muerte se puede ver que tienen elementos que no pertenece a la raza de los tripulantes.

Pese a esta respuesta, todavía hay una duda pendiente: ¿se trata de su nave o es una nave creada por humanos? En el juego se puede ver que la misión del reactor tiene huellas de manos humanas con cinco dedos. ¿Crees que estos seres se encontraron una nave humana por el espacio y buscan arreglarla?