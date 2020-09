Si has mirado la lista de los mejores juegos en Twitch o los videojuegos más populares en Steam últimamente, es posible que hayas visto un nombre desconocido: Among Us. Lanzado originalmente en 2018 por el estudio independiente Innersloth, Among Us es un título multijugador similar a juegos de mesa como Mafia, La Resistencia o Lobo.

A lo largo de los años este juego ha tenido una base de fans modesta, creciendo poco a poco, pero desde junio del 2020 comenzó a incrementar una popularidad inmensa llegando a números astronómicos para la compañía. De hecho, este fin de semana logró alcanzar los 1.5 millones de jugadores en simultáneo en Steam, iOS y Android.

El repentino éxito también ha afectado al pequeño equipo de desarrolladores detrás de Among Us, ya que ahora tienen que lidiar con los problemas del servidor. Ellos han publicado en sus redes sociales que irán aumentando los servidores poco a poco, para que todos puedan jugar sin problemas.

En tanto, los fans del juego siguen llenando los servidores con sus amigos, tratando de descubrir en cada partida quién es el impostor. Muchos de ellos han bautizado al juego con la frase “funar o ser funado”, una que también ha traído la duda a los jugadores. ¿Qué significa esta palabra y por qué la utilizan tanto?

¿QUÉ SIGNIFICA “FUNAR O SER FUNADO” EN AMONG US?

¿Qué significa "Funar o ser funado" en Among Us? (Foto: Innersloth)

Más allá de ser una palabra específica de un videojuego, el significado real del término proviene de Chile, que significa “Efectuar un acto público de agravio y denuncia (una funa), contra una persona o entidad que ha cometido una mala acción o un crimen, usualmente frente a su domicilio o sede. Ocasionalmente se efectúa en el lugar en el que se cometió un crimen.”, según Wiktionary.

Funar, entonces, es un verbo sinónimo de denunciar, aunque tiene una connotación altamente negativa. Tal como menciona la UTEM, el término se ha vuelto muy popular en el último año 2020, en especial por el incremento de actividad en las redes sociales que derivan en denuncias públicas hacia otras personas.

Las funas suelen ser fundamentada, pero en el caso de la ley es algo muy delicado ya que pueden traer consecuencias jurídicas en el sentido de que podría constituir un delito de injuria o calumnia. De regreso al videojuego, funar justa o injustamente es precisamente lo que hace tan divertido el título.

¿Qué significa "Funar o ser funado" en Among Us? (Foto: Innersloth)

Acusar a tus amigos o a algún jugador es la base de Among Us. Derivado a eso puede que eliminen al impostor, a un jugador que era inocente o incluso votar a quien hizo la funa para que sea eyectado de la nave, independientemente de si hizo una acusación falsa o no dentro del videojuego.

Sin embargo, a pesar de ser una frase utilizado tanto en el ámbito legal como en las redes sociales, en Among Us es más referenciado como un meme de internet, siendo la frase “Funar o ser funado, el videojuego” un resumen perfecto para los nuevos jugadores que se embarcan en esta aventura.

¿Qué significa "Funar o ser funado" en Among Us? (Foto: Innersloth)

¿CÓMO JUGAR AMONG US?

Lo más interesante de este título es que tiene crossplay con PC y dispositivos móviles Android y iOS. Cada juego puede albergar entre cuatro a 10 jugadores y hay tres mapas de juego diferentes para elegir, todos los cuales están ambientados en el espacio: dos están a bordo de una nave espacial y uno en un planeta.

Cada jugador es un compañero de tripulación en la nave espacial, pero uno (o dos) es un impostor cuyo objetivo principal es matar a todos los demás antes de ser descubierto. La tripulación puede ganar el juego si terminan sus tareas o si descubren quién es el impostor y los echan, o el impostor puede ganar si mata a todos a bordo.

Durante el juego, los compañeros de tripulación correrán por el barco realizando tareas mientras los impostores buscan víctimas. Después de que un miembro de la tripulación muere, si otro miembro se tropieza con el cuerpo, pueden informarlo y provocar una reunión entre todos a bordo.

¿Qué significa "Funar o ser funado" en Among Us? (Foto: Innersloth)

Aquí es cuando comienza la diversión, y el engaño, como preguntas sobre quién estaba cerca y quién vio qué pasó. Esta es probablemente también la parte en la que averigua cuáles de sus amigos y familiares son buenos mintiendo. La comunicación se realiza a través del chat del juego o se puede usar canales de voz como Discord o Google Meet.

Después de la reunión, los equipos pueden optar por rechazar a un jugador u omitir la votación para esa ronda y todos regresan al barco para terminar sus tareas (o para matar a otros miembros de la tripulación) y continúa. Un jugador también puede convocar una “reunión de emergencia” si sospecha que sabe quién es el impostor, aunque puede ser un arma de doble filo.