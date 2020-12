¡Among Us llega a Fortnite! Nuevo parche lanzó nuevo modo de juego

Si no puedes con la competencia... La nueva actualización de Fortnite ha añadido un nuevo modo de juego inspirado en Among Us, el título de InnerSloth que ganó en las categorías ‘Mejor Multijugador’ y ‘Mejor juego móvil’.

El parche 15.10 de Fortnite cuenta con una modalidad de juego llamada “The Spy Within”. Hay que precisar que esta obra dedicada a Among Us fue construido por la comunidad de jugadores del Modo Creativo.

Al igual que Among Us, “The Spy Within” divide a los jugadores en dos equipos: uno dedicado a realizar tareas y el otro dedicado a descubrir a los espías de la partida.

No pierdas tiempo en conectarte a Fortnite, porque este tributo a Among Us estará disponible solo por tiempo limitado. Además, aprovecha el nuevo contenido que trae la actualización.

AMONG US | Chat de voz

Among Us es una fiesta con los amigos si es que sabes aprovechar todos los recursos que ofrece el sistema. Un jugador fue capaz de desarrollar un chat de voz por proximidad. Esto puede cambiar por completo tu manera de jugar.

Lo que hace la aplicación es permitir a los jugadores de Among Us escuchar las voces del resto según la distancia en la que estén ubicados en el mapa. Mientras más lejos esté el jugador, el volumen de su voz se irá perdiendo hasta desaparecer.

La herramienta, creada por Ottomated, es de código abierto. Solo descárgala en este enlace y procede a la instalación en PC. Lástima que no pueda usarse en otras plataformas.