Among Us ha llegado oficialmente a Nintendo Switch antes que las demás consolas (PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X). Cienos de jugadores ya disfrutan de este título en la consola portátil pero se han topado con un problema.

Muchos se le ha criticado al gaming de ordenadores de no contar con juegos triple A con gráficos que reflejen la potencia de las gráficas. Muchos argumentan que en Steam solo hay juegos pequeños de terceros pero ahora que se ha puesto de moda Among Us, las consolas lo quieren en su catálogo sí o sí.

El gran problema con las consolas es que los jugadores deben pagar por jugar de forma online. Básicamente, es necesario comprar el juego y a su vez pagar la suscripción online para conectarte con amigos.

Actualmente, Among Us tiene un coste promedio de 4 dólares en la consola y la suscripción cuesta también 4 dólares por mes.

Los usuarios de PC solo han tenido que comprar el juego una sola vez, mientras que los usuarios de móviles Android y iOS lo descargan gratis desde la tienda virtual de sus respectivas plataformas.

Innersloths ha tomado el camino incorrecto según algunos jugadores. Recordemos que otros juegos como Tetros 99 o Super Mario Bros se lanzaron de forma gratuita para evitar que se realice un segundo pago solo para jugar online.

Pese a las críticas, la empresa desarrolladora ya anunció que lanzará Among Us en Xbox Series X y en el futuro llegará a las consolas de Sony.