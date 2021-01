Cada videojuego online tiene su propio vocabulario. Ya lo hemos visto en League of Legends, Dota 2... y más recientemente en Among Us, el título desarrollado por InnerSloth. Si has estado jugando en las últimas semanas, probablemente te preguntes por el significado de SUS. Aquí te contamos de qué se trata.

Si no estas familiarizado con Among Us, te explicamos que cada partida consiste en identificar al impostor, quien tiene la misión de liquidar a todos los jugadores sin ser descubierto, o completar todas las tareas.

Ahora, como descubrir al impostor de Among Us es difícil, los jugadores usan el término SUS, una abreviatura para Suspicious (sospechoso, en inglés). Es decir, que la actitud del jugadre dentro de una partida es extraña.

Ten en cuenta que SUS puede ser cualquiera en Among Us. Usualmente, el calificativo se aplica para quienes hacen misiones falsas. La cuestión es saber cómo jugar según qué seas: si eres impostor, evita tener actitudes sospechosas, y si un tripulante, haz tus tareas y huye de los SUS.

AMONG US | Jugar con mando

Hay otros muchos movimientos en Among Us que resultan más sencillas en un mando y para esto te dejamos los pasos que deberás seguir para configurar el periférico.

Configurar controlador paso a paso

Con Steam Instalado y ejecutándose en tu sistema, ingresa al servicio

Haz clic en este enlace para abrir el apartado de controladores

para abrir el apartado de controladores Presiona sobre Aplicar configuración

Ve a los controles Joystick Mouse , configurados en el mouse izquierdo

, configurados en el mouse izquierdo Modifica a Pad direccional

Luego cambia el diseño a 4 direcciones, sin superposición

Asigna cada tecla de flecha a los botones individuales en el mapa del controlador virtual

Regresa para que los cambios queden almacenados

Configurar Among Us paso a paso

Abre Steam nuevamente

Ve a la Biblioteca

Selecciona Among Us y haz click en Reproducir

Pula sobre la rueda dentada

En la pestaña general, selecciona ratón + teclado

