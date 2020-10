Among Us tendrá todos estos cambios en su próxima actualización

Among Us no se quiere dormir en los laureles y busca mejorar varios elementos con su próxima actualización. Repasemos qué novedades están trabajando los desarrolladores de InnerSloth.

Lo primero, y quizá más urgente, en solucionar es la calidad de los servidores de Among Us. Los jugadores han reportado en redes sociales la caída constante del videojuego, debido al incremento de usuarios en las últimas fechas.

Among Us también contará con un nuevo escenario y las partidas podrán albergar hasta 15 jugadores. Sin embargo, la cantidad máxima de impostores seguirá siendo tres.

Con el aumento de jugadores en línea, Among Us incorporará nuevo roles, así como skins, disfraces, elementos cosméticos y la interacción entre tripulantes e importantes será más compleja. No se sabe con precisión los detalles de los nuevos roles.

Among Us planea que cada jugador tenga su cuenta, por lo que se facilitará las partidas grupales. A esto se suma una mejor calibración de los emparejamientos.

AMONG US | Animaciones

Landonardo es un diseñador y youtuber que ha compartido una versión particular de las animaciones de Among Us, todas ellas con una pizca de One Piece, Yu-Gi-Oh y Dragon Ball.

Las publicaciones han recibido buenas críticas en YouTube. Los fans de Among Us señalan que preferirían estas animaciones que las que aparecen originalmente en el videojuego.

Among Us es un juego modo fiesta multijugador en línea desarrollado por InnerSloth y lanzado el 15 de junio de 2018. El juego tiene un grupo de jugadores a bordo de una nave espacial, cada uno de los cuales asume uno de los dos roles, la mayoría son compañeros de tripulación y algunos son impostores.