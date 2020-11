Among Us es el videojuego del momento. Además de buscar al impostor, los jugadores deben hacer ciertas tareas en cada una de las instalaciones. Ahora, hay algo que tiene a la comunidad en intriga: un código morse que pocos saben su significado.

En las instalaciones de Mira HQ y el mapa Skelt, los jugadores de Among Us pueden oír un código morse. Muchos especulan sobre su significado, hay quienes creen que significa “Help me” (Ayúdame, en inglés), pero nada de esto tiene sentido.

Los chicos de FayerWayer explica que la dificultad de interpretar el código morse de Among Us se debe a que no hay espacio entre cada letra, multiplicando así las respuestas posibles.

Hubo quienes usaron espectrogramas para descifrar este mensaje en Among Us, pero sin ningún resultado. La desarrolladora InnerSloth no se ha pronunciado al respecto.

El misterio aún continúa en Among Us. ¿Tienes alguna idea de lo que podría tratarse? Deja tu teoría en nuestra caja de comentarios.

AMONG US | Errores de los impostores

Nunca debes cerrar las puertas de manera rápida: Si lo haces, pueden sospechar rápido de ti. Asimismo, será peor si te encierras en un cuarto con cámaras incluidas.

No uses las alcantarillas de manera improvisada. Debes ingresar y salir de estas de manera que el resto no se entere. Si alguien te ve, es posible que los tripulantes sospechen rápido.

Si hay dos impostores en la sala, evita perseguirlo, de lo contrario, en caso si alguien es asesinado, puedes ser implicado como sospechoso.

Trata de atacar a otras tripulantes en salas grandes y ocultas. Si lo haces en pequeñas, es posible que no pases desapercibido.