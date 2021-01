Truco en Among Us para jugar con hasta 100 personas en una partida

Diez jugadores no es suficiente para divertirse a lo loco en Among Us, el popular juego desarrollado por InnerSloth. ¿Qué tal si multiplicamos esta cifra por diez? Así es, hay una manera para que juegues cada partida con hasta 100 jugadores. ¡Una locura! Te contamos cómo hacer esta configuración en PC.

Como podrás imaginar, contar con 100 jugadores en las partidas de Among Us es solo posible a través de un mod. Por suerte, la modificación es gratuita y está disponible en Internet. Solo basta hacer clic en este enlace para iniciar la descarga en tu computadora, no funciona para quienes juegan en los sistemas operativos Android y iOS.

Antes de proceder con la instalación del mod de Among Us, te recomendamos que respaldes los archivos del juego original porque el mod toma el lugar de uno de ellos. Una vez hecho esto, sigue estos pasos:

Descarga el mod y anota dónde se guardó el archivo comprimido.

Abre Steam y navega hasta la biblioteca.

Haga clic con el botón derecho en Among Us y seleccione Administrar, luego Examinar archivos locales.

Extrae los archivos mod comprimidos.

Haga clic y arrastre para mover el contenido del archivo mod a la carpeta Among Us.

Inicia Among Us

Si todo salió en orden, los jugadores de Among Us deberían observar la opción de configurar un lobby de 100 jugadores al inicio del juego. Los usuarios también deberían ver ‘Socksfor1’ impreso en rojo en la parte inferior de su pantalla una vez en el lobby, ya que este mod está alojado en el servidor privado de Socksfor1.

AMONG US | Misiones de The Airship

Among Us comunicó en The Game Awards que el nuevo mapa ‘The Airship’ llegará a los dispositivos móviles y PC para 2021 sin especificar la fecha exacta. El nuevo escenario cuenta con tres alturas, por lo que las misiones serán largas así como el recorrido hasta cada punto.

En la bóveda: vestir al personaje con la ropa que te indiquen y limpiar el rubí del medio de la sala.

En electricidad: aquí solo hay una nueva misión, que es “corta” en su clasificación, pero larga en su ejecución. Tendremos que levantar las palancas repartidas a lo largo de la habitación.

En la cabina: será una misión que consiste en estabilizar el mando de la nave.

En registros: la misión de esta sala tomará tiempo, ya que habrá que ordenar los expedientes de los tripulantes, que tendremos que buscar en las diferentes estanterías.

En duchas y ventilación: en estos dos lugares habrá una tarea larga que consiste en memorizar un patrón y ubicarlo en la otra sala. La dificultad radica en la gran distancia a recorrer para hacer esta misión.

En armería: la misión de armería será simple, solo tendremos que ubicar las armas en los diferentes soportes.

El hall central: aquí se encuentra otra misión larga. Nuestro objetivo será dejar fotos en el cuarto oscuro, y luego de un lapso de tiempo tendremos que volver para revelarlas.

En medicina: para esta misión tendremos que tirar la basura, aunque será diferente a la de los otros mapas, ya que aquí tendremos que cerrar y sacar la bolsa de residuos del cesto.

Seguridad: tendremos que hacer coincidir el minuto exacto con el que se nos muestra en un cassette.

Almacén: aquí debemos obtener la contraseña para abrir una caja fuerte.

En el salón: nuestro objetivo será destapar los baños que se encuentran en este salón.

En las afueras: tendrás que conseguir la señal del Wi-Fi en nuestro teléfono.