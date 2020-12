¡Among Us y The Mandalorian! Así se verían los skins de Star Wars en el juego de InnerSloth

Among Us y The Mandalorian tienen varias cosas en común: ambos suceden en el espacio y gozan de una enorme popularidad. Solo era cuestión de tiempo para que alguien hiciera los skins para el videojuego desarrollado por InnerSloth... y ese tiempo es ahora.

Un seguidor de Among Us publicó en Reddit una imagen hecha con Paint 3D sobre cómo serían los skins de The Mandalorian en el videojuego. Además de Mando y Baby Yoda, podemos notar los diseños de Boba Fett, Ahsoka Tano, IG-11 y otros personajes que aparecen a lo largo de las dos temporadas.

La lista completa y por orden está compuesta por Axe Woves, Boba Fett, Din Djarin, Din Djarin Beskar, Grogu o Baby Yoda, Koska Reeves, Bo Katan, Paz Viszla, Scout Trooper, Ahsoka Tano, Fennec Shand, Kuill, Cara Dune, Greef Karga, Mayfeld, Moff Gideon, IG 11, Nurse Droid y 4 mandalorianos sin nombre. Como yapa tenemos a un mandaloriano navideño y Darth Vader.

El responsable de esta obra de Among Us es un usuario identificado como XxHimate789xX. Los comentarios en Reddit son positivos, por lo que muchos esperan algún trabajo en conjunto entre Star Wars y la desarrolladora InnerSloth.

AMONG US | Misiones de The Airship

En la bóveda: vestir al personaje con la ropa que te indiquen y limpiar el rubí del medio de la sala.

En electricidad: aquí solo hay una nueva misión, que es “corta” en su clasificación, pero larga en su ejecución. Tendremos que levantar las palancas repartidas a lo largo de la habitación.

En la cabina: será una misión que consiste en estabilizar el mando de la nave.

En registros: la misión de esta sala tomará tiempo, ya que habrá que ordenar los expedientes de los tripulantes, que tendremos que buscar en las diferentes estanterías.

En duchas y ventilación: en estos dos lugares habrá una tarea larga que consiste en memorizar un patrón y ubicarlo en la otra sala. La dificultad radica en la gran distancia a recorrer para hacer esta misión.

En armería: la misión de armería será simple, solo tendremos que ubicar las armas en los diferentes soportes.

El hall central: aquí se encuentra otra misión larga. Nuestro objetivo será dejar fotos en el cuarto oscuro, y luego de un lapso de tiempo tendremos que volver para revelarlas.

En medicina: para esta misión tendremos que tirar la basura, aunque será diferente a la de los otros mapas, ya que aquí tendremos que cerrar y sacar la bolsa de residuos del cesto.

Seguridad: tendremos que hacer coincidir el minuto exacto con el que se nos muestra en un cassette.

Almacén: aquí debemos obtener la contraseña para abrir una caja fuerte.

En el salón: nuestro objetivo será destapar los baños que se encuentran en este salón.

En las afueras: tendrás que conseguir la señal del Wi-Fi en nuestro teléfono.