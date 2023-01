Amouranth fue tendencia hace unas semanas tras compartir en su canal de Twitch una discusión con su ex pareja. Desde entonces, ha reinventado el contenido que comparte en la plataforma y ha apuntado a los creadores de contenido de habla hispana.

Auronplay, quien junto a Ibai se encuentra en los streamers más vistos de España, no pasó esto por alto y dejó una dura crítica al contenido de Amouranth. Las declaraciones del español se dieron en el marco de la invitación al evento mundial Squid Craft Games 2 de Minecraft.

“A mí una tía que abre stream y empieza a opinar sobre a qué streamer se zumbaría o no me parece feísmo. Lo siento, de verdad. Me parece feo, de mal gusto, desagradable, y a mí me da mucho asco esto. La gente se lo toma como algo gracioso, ¡qué gracioso!, ha dicho que se zumbaría a IlloJuan. Si Illojuan hiciera lo mismo estaría en la cárcel. Ahora mismo tendría siete policías en casa y lo estarían deteniendo”, comentó Auronplay.

Respuesta de Amouranth a Auronplay

Amouranth respondió a tales declaraciones y calificó a Auron como si fuera un guardian del contenido que se puede subir a la plataforma morada.

“Puedes vigilar todo lo que quieras. Un día todos recordaremos esto y lloraremos. Porque no habrá más barreras que romper. No tengo miedo de un ejército de leones dirigido por una oveja; Tengo miedo de un ejército de ovejas dirigido por un león”, comentó.

Las críticas de parte de los fans de ambos creadores de contenido no se hicieron esperar.

lo que faltaba, que ahora vengan los gringos a romper las bolaspic.twitter.com/H10dM61LW4 https://t.co/InC9oGoD6j — Kiara ; 🌿 (@aleeclown_) January 19, 2023

gringos DEJEN DE PASAR PENA POR FAVOOORORORORR pic.twitter.com/ejXvs6HYBz — bray 🐺 (@stylestauron) January 19, 2023

