No quiero comenzar este análisis sin dejar de mencionar que me considero un fan de la franquicia de Assassin´s Creed, aunque he disfrutado algunas entregas más que otras, y por otro lado, desde que cambió ese rumbo luego de lo visto en la segunda entrega, hay cierto vacío.

Y con esto presente, nos embarcamos en esta nueva entrega, Assassin´s Creed Mirage, una en la que viajaremos a la antigua Bagdad, ciudad milenaria en donde siglos antes se asentaron los antiguos sumerios, culturas previas, junto a sus antiguos dioses creadores de la raza humana, en un título centrado en el parkour y el sigilo.

El título de Ubisoft logra ofrecer una experiencia de juego tal cual son las raíces de la franquicia, pero con ciertos detalles.

Más extenso no significa mejor

Este título, y seré claro, este título nació como un contenido descargable de Valhalla, pero que no solo se convirtió en un juego independiente, sino que además se logró desprender lo más posible de su vertiente nórdica, aunque en cierta forma ya se sabía por donde iría la trama.

Pero sin entrar en mayores detalles, y recalcando que me ha gustado mucho su historia, incluso habiendo conocido a Bassim, su protagonista de forma previa, Ubisoft ha logrado crear una trama muy inmersiva e interesante, en la que siempre vamos a querer saber más.

Y si piensan que la aventura es corta debido a la extensión del mapa, que sus mecánicas son pobres, que sus misiones son repetitivas, o que es un juego de menor calidad a los visto de forma previa, les debo decir que están equivocados, ya que en sus 20 horas de promedio para terminar la historia del videojuego, habrá muchas horas más para misiones secundarias de lo más variadas o darle fin a uno de esos objetivos especiales.

Dicho esto, y para cerrar este punto, Assassin´s Creed Mirage es un título más corto a otros vistos, condensado, pero muy bien desarrollado y planteado. Y es que no hace falta estirar el chicle para alargar una experiencia de juego cuando esta ya de por si es buena en su tiempo promedio.

Al ataque

Ahora bien, y a diferencia de entregas previas en donde las misiones podían caer en el cansancio o sentirse repetitivas llegando a cierto punto, Mirage supera esto focalizando la experiencia de juego en diversos aspectos. Es decir, tenemos un mejor diseño de escenarios, patrullas enemigas, diversas situaciones, y sobre todo, modos de afrontar las diversas situaciones. Todo más cuidado y amplio, haciendo que el título sea más disfrutable.

Es por esto que tendremos que hacer uso del sigilo en mayor grado en lugar de hacer la de “Rambo”, algo que había hecho extrañar en entregas previas, sin que esto sea algo malo. Y es que el poder eliminar enemigos de forma certera y de un solo ataque, al más puro estilo de Splinter Cell, hacen que esta entrega regrese a las raíces de la franquicia en gran forma.

Además, hay que sumarle el hecho de poder atacar a nuestros enemigos haciendo uso del Enfoque, una modalidad en la Bassim, luego de haber marcado hasta cinco de estos en total, podrá asesinarlos en modo fantasma mientras el tiempo se detiene. Algo que resulta muy llamativo y que buscaremos hacer la mayor cantidad de veces posible. Pero para poder hacerlo, y rellenar la barra de este habilidad, solo contarán los asesinatos que hagamos sin ser descubierto.

Parkour

Otra de las grandes apuestas de esta entrega es en la calidad puesta para el parkour. Y es que ponerle algún “pero” a la agilidad mostrada, atravesar edificios, ingresar por ventanas, saltar obstáculos y demás acciones, tanto en forma ascendente como descendente, sería realmente un sin sentido.

Pero aquí dejo en claro algo, y es que las mecánicas de juego para algunos pueden ser las mismas a las ya conocidas, salvo un gran detalle. Y es que todo dependerá de cómo y en que forma nos desplacemos por los diversos diseños de los entornos y escenarios, ya que Bagdad es una verdadera maravilla, en todo sentido.

A esto, hay que sumarle otro detalle especial, y es que será el mismo título que siempre te llevará hacia arriba, esto por diversos factores, como la ubicación de personajes, por enemigos que tardarán más en dejar de buscarnos u otros detalles más.

Pero aquí hay otro detalle, y es que si bien esto resulta muy bueno, es una pena que el mismo parkour no ofrezca mayores novedades o ideas novedosas, como el uso de una garrocha, por ejemplo. Detalle aparte, el sistema de persecución heredado de la franquicia de GTA es todo un acierto, incluyendo la forma de reducir nuestra fama de infame, ya sea acudir a los voceros para sobornarlos con monedas especiales o romper carteles.

Detalles

No me queda duda que la campaña de esta entrega es más clara y focalizada, centrada en diversos objetivos pero sin llegar a extremos dejando de lado las grandes y kilométricas misiones secundarias. Esto se ha modificado por una serie de encargos o contratos, los cuales se plantearán en diversos tipos y que al mismo tiempo nos permitirán descubrir nuevas locaciones, las cuales podrían haberse aprovechado mejor en la trama de esta entrega. Eso sí, la paga de estos trabajos, será en con monedas o recursos.

Como detalle extra, y para regresar más a las raíces, tendremos un minijuego con el que podremos robar a los NPCS o personajes del videojuego. En este, deberemos apretar un botón en el momento preciso.

Y a diferencia de lo que pudímos apreciar en Assassin´s Creed Valhalla, y en otros títulos de la franquicia, aquí no tendremos una sobrecarga de números y detalles para las armas; es más, no vamos a cambiarlas de forma constantes salvo para cuando vayamos a mejorarlas. Aquí, todo se simplifica en muy buena forma, ya que una vez que sepamos atacar, hacer uso del parry (bloqueo), usar de forma correcta otras armas como las bombas de humo o dagas, podremos aprovechar todo lo que este título ofrece, incluyendo los cofres secretos.

Conclusión

Luego de haber disfrutado, y en gran forma esta nueva entrega, Assassin´s Creed Mirage no es una revolución, pero resulta un gran título que nos acerca a esas raíces de la franquicia las cuales simplifican y aprovechan las cosas. No tiene muchos “peros”, y espero que las próximas entregas sigan este camino dejando de lado, en cierta forma, los grandes y enormes mundos.

El título de Ubisoft funciona muy bien, y estoy seguro que será del gusto y agrado de los gamers. Una gran muestra de cómo Ubisoft logró transformar un DLC (contenido descargable) en un muy buen juego, aunque no este localizado para nuestra región.

El análisis de Assassin´s Creed Mirage fue desarrollado gracias al envío de una copia digital del título enviada por Ubisoft para consola PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: Ubisoft Bordeaux

• GÉNERO: Acción, Combate, Mundo abierto

• DISTRIBUIDOR: Ubisoft

• PUNTAJE: 8.7

Tráiler de Assassin´s Creed Mirage