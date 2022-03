Netflix no se queda atrás en el mundo del entretenimiento. Además de la producción de series y películas exclusivas, la gran N apuntó a los videojuegos para móviles Android y iOS como Stranger Things: 1984 (BonusXP), Card Blast (Amuzo & Rogue Games) y Teeter Up (Frosty Pop) y más. Ahora, la plataforma de streaming ha anunciado nuevos lanzamiento para este mes: This Is A True Story (Frosty Pop), Shatter Remastered (PikPok) e Into The Dead 2: Unleashed (PikPok).

Los juegos de Netflix estarán disponibles para usuarios de iOS y Android. Para acceder necesitarás una suscripción a Netflix y así no no verás anuncios, tarifas y demás. De acuerdo con la compañía, “puedes descargar los título directamente desde la aplicación móvil de Netflix el día del lanzamiento a las 2 p. m. PST o directamente desde la tienda de aplicaciones de Apple o Google a las 10 a. m. PST si no quieres esperar”.

Los usuarios de Android e iOS podrán encontrar los títulos en la fila dedicada a juegos en su smartphone. Los usuarios de tabletas encontrarán la fila de juegos dedicada en la página de inicio, o pueden seleccionar el juego en cuestión en el menú desplegable para descargarlo y jugar.

ANDROID | Los tres juegos de Netflix para este mes

This Is A True Story es un “juego de rompecabezas narrativo para compartir la historia real de la lucha diaria de una mujer del África subsahariana para obtener agua para su familia”. Shattered Remastered es un juego de romper ladrillos que incluye acción clásica con giros y batallas. “Shatter Remastered es una versión actualizada de Shatter, el premiado juego de 2009 de Sidhe, lanzado originalmente para Playstation 3″, agrega Netflix.

Into The Dead 2: Unleashed es un juego híbrido de corredor y tirador. Se trata de salvarte a ti y a tu familia y sobrevivir al apocalipsis zombie. Según Netflix, “en esta secuela del exitoso juego de acción de zombis Into the Dead, los jugadores armados deben defenderse de las amenazas de zombis cada vez mayores mientras cruzan un terreno traicionero”. Este juego permitirá a los usuarios actualizar armas cuerpo a cuerpo, armas de fuego, explosivos y más.

