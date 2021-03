Actualmente, muchos gamers de consolas y PC disfrutan de Crash Bandicoot 4, la última entrega de Activision. En caso de que ya lo acabaste hay una nueva aventura esperándote: Crash Bandicoot: On the Run!

No es necesario gastar un sol por jugar Crash Bandicoot. La empresa desarrolladora King ya habilitó la descarga de un nuevo título del marsupial en móviles Android (Google Play) y iOS (App Store).

Se trata de un juego del género endless runner en donde Crash y Coco entran por un portal y deben salvar el multiverso.

“Piensa rápido y haz que Crash y Coco corran, salten, giren y rompan objetos en caminos llenos de obstáculos. Atraviesa tierras misteriosas y derrota a los secuaces del Doctor Neo Cortex. Explora lugares salvajes y exóticos. Viste a Crash y Coco con atuendos N-creíbles, construye un arsenal de armas fantásticas y perfecciona tus habilidades para correr y obtener recompensas”, describe King sobre el título.

No manejarás al personaje como tal, sino que mientras corre tendrás que esquivar objetos o romper cajas con las habilidades del personaje. Al presionar, Crash girará; mientras que si lo haces saltar y deslizas hacia abajo se lanzará hacia el cuelo con su cuerpo para destruir las cajas. Curiosamente, Crash Bandicoot: On the Run! abre la posibilidad de jugar con amigos.

Free Fire - Códigos de canje gratuitos del 25 de marzo

Free Fire es un juego tan competitivo que los jugadores recurren a todas las alternativas para obtener algo de ventaja. Los personajes tienen habilidades únicas, por lo que ya es un comienzo para adecuar tu estilo de juego; sin embargo, resulta necesario la compra de

Los códigos de canje de Free Fire son útiles para quienes desean obtener loot gratis con el menor esfuerzo posible. Esta serie de códigos de recompensa se canjean en la web oficial y aquí mismo te vamos a explicar a cómo hacerlo.

Ya sin más, te compartimos los códigos de canje, también conocidos como Redeem Codes, del popular videojuego que está disponible en Android y iOS.

SPEHGA9FXRA6

SPEHG9JPNAQ8

SPEHGFWRYMY4

SPEHGAUVU4RC

SPEHG3PPSGG6

SPEHGSN285DG

SPEHGGGX5FPV

El código de canje solo está disponible por una duración específica. Después de la expiración, los usuarios recibirán un mensaje de error que indica “El código ha expirado o no es válido”.

Para introducir los códigos de Free Fire, deberás visitar el sitio de canje de recompensas de Free Fire (clic en este enlace). Después de que el procedimiento de canje sea exitoso, recibirán sus recompensas dentro de las 24 horas y podrán recogerlas en la sección de correo del juego.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.