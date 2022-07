Hora de descargar videojuegos de calidad en Android, el sistema operativo de Google. Si tu género favorito son los RPG, no te pierdas esta lista de los mejores títulos originales para el móvil. Lleva la diversión a todos lados con franquicias conocidas como Star Wars.

Ten en cuenta que el ranking de los mejores títulos RPG para Android está compuesto por varias aplicaciones de pago. Lo sabemos, hay quienes gustan de los freemium; sin embargo, la calidad requiere de cierta compensación y es allí en el que nuestro dinero es una forma de dar las gracias.

ANDROID | Los mejores RPG

Star Wars: KOTOR (Knights of the Old Republic) está ambientado 4000 años antes de los eventos de Star Wars: A New Hope. Los jugadores tienen una gran cantidad de personalización, así como acceso a lugares clásicos de la franquicia.

Stardew Valley es un juego de rol agrícola inspirado en simuladores como Harvest Moon. Si bien Stardew Valley está orientado al jugador casual, crear la granja más rentable llevará muchas horas.

Ubicado entre los eventos de Baldur’s Gate y Baldur’s Gate II, Siege of Dragonspear reúne a los personajes de esos juegos en una historia original. Liderarás a tu grupo de héroes en una aventura de 30 horas luchando contra monstruos.

Eternium es una opción ideal para aquellos que buscan una experiencia RPG de fantasía original que no se aleje demasiado de los clásicos. Fácilmente puede competir contra los RPG de PC y consolas exclusivas.

Titan Quest es otro juego de rol clásico portado a Android. Es un juego de hack and slash centrado en matar bestias mitológicas clásicas. Prometen más de 60 horas de contenido.

Chrono Trigger se lanzó originalmente en SNES en 1995. La versión de Android es un puerto directo de la versión de DS de 2010 que venía con contenido adicional y escenas. Chrono Trigger combina una historia encantadora, una banda sonora memorable y una cantidad impresionante de rejugabilidad.

