Jugar desde los smartphones Android y iOS es lo más sencillo del mundo. Los dispositivos sirven para ejecutar los títulos cada vez más exigentes e incluso permiten interactuar con la comunidad. De acuerdo con un estudio realizado por Ipsos en 2021, dentro de los diez usos del smartphone más recurrentes se encuentra la de jugar.

La tendencia hace que el fabricante de teléfonos Vivo comparta las versiones móviles de cinco de los videojuegos más populares para los amantes del gaming en distintos géneros, disponibles y gratuitos en Android.

ANDROID | Ranking de los mejores juegos por género

Call of Duty Mobile: este juego multijugador online consiste en que los usuarios entren en duelo por equipos, jueguen por dominio o supervivencia, enfrentándose a sus amigos o a diversos jugadores alrededor del mundo. Las principales actividades dentro del juego abarcan la personalización de armamento y juego competitivo y social a través de estrategias en conjunto.

Los mejores títulos por género en Android

eFootball 2022 Mobile: De Pro Evolution Soccer (PES) a eFootball, toda la pasión por el fútbol en el dispositivo móvil. Este juego posee gráficos realistas para los amantes del deporte “rey” que les permitirá controlar a sus jugadores favoritos. Cabe resaltar que la aplicación requiere un mínimo de 2GB de RAM y un aproximado de 3.3GB de almacenamiento libre para no tener ningún tipo de lag durante el partido.

Los mejores títulos por género en Android

Need for Speed: Sín Límites, otro de los videojuegos preferidos por los amantes de las carreras de autos. Esta aplicación permite personalizar el carro a utilizar en las partidas con múltiples opciones de colores, así como escoger entre cientos de modelos y marcas. Además, asegura un aumento de adrenalina y una montaña rusa de emociones en cada carrera.

Los mejores títulos por género en Android

Diablo Immortal: este juego de rol multijugador masivo en línea consiste en la guerra constante entre ángeles y demonios para definir quiénes gobernarán el mundo mortal. El aclamado videojuego, en su versión móvil, permite que los usuarios puedan controlar los movimientos de sus personajes, personalizarlos y equiparlos con las mejores armas para cada batalla.

Los mejores títulos por género en Android

Legends of Runeterra: este juego estratégico de cartas donde el éxito depende de la habilidad y no de la suerte, consiste en combinar campeones, aliados y regiones de Runaterra para desbloquear sinergias de cartas únicas y superar a los oponentes. Las cartas de este juego multijugador están inspiradas en las habilidades originales de League of Legends y van potenciándose y subiendo de nivel conforme se van ganando partidas. Para tener múltiples horas de diversión aseguradas, se recomienda un dispositivo con una batería potente con una capacidad de 5,000mAh.

Los mejores títulos por género en Android

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.