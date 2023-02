Nada como los ahorros en Steam para disfrutar de hora de diversión en la PC. Wargaming anunció su fin de semana de editor en la plataforma de Valve. El evento incluye DLC gratuitos para los juegos, así como descuentos, retransmisiones especiales de los desarrolladores y más.

El Fin de Semana de Editor de Steam 2023 trae ofertas especiales de Wargaming para la comunidad gamer el 16 hasta el 22 de febrero. Lo más llamativo es el paquete multiproducto “Descuentos de Fin de Semana de Editor” que ofrece contenidos de World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships y World of Warplanes con una rebaja del 95%. El paquete consta de potentes máquinas, días de Cuenta Premium, créditos y otros útiles objetos de juego.

Ingresa aquí para más información sobre las promociones en Steam.

World of Tanks

Los jugadores de World of Tanks podrán reclamar un “Paquete de suministros gratuito” que incluye 3 días de Cuenta Premium, botiquín de reparación grande x3, botiquín de primeros auxilios grande x3, extintor automático x3 y 150.000 créditos. Además, en exclusiva para el “Fin de semana de editor de Steam”, está el nuevo estilo de tanque 2D “Let’s Steam-Roll Them” disponible sólo para los jugadores de Steam, pero visible para todos en el campo de batalla. Cualquier jugador de Steam puede obtenerlo completando una misión especial (disponible desde el 16 de febrero hasta el 20 de febrero) o puede adquirirse como parte del nuevo “Pack Steam-Roller” que también incluye 3 días de Cuenta Premium de World of Tanks.

Además, los jugadores podrán hacerse con los tanques seleccionados que estarán disponibles con un descuento de entre el 40% y 50%, incluyendo el tanque medio Strv m/42-57 Alt A.2 de nivel VI y los tanques ligeros premium ELC EVEN 90 de nivel VIII con tripulaciones 100% entrenadas.

World of Warships

Todos los jugadores pueden hacerse con el DLC gratuito que incluye 3 días de Cuenta Premium de Wargaming. Además, World of Warships ofrece 4 DLC actuales con un 75% de descuento. Uno de ellos es “American Freedom” que contiene el destructor Wickes, el crucero St. Louis y el acorazado South Carolina, todos de nivel III, cada uno con su comandante con 3 puntos de habilidad. Además, un día completo de Cuenta Premium de World of Warships.

World of Tanks Blitz

Los jugadores de World of Tanks Blitz podrán aumentar sus reservas de crédito y disfrutar de días adicionales de Cuenta Premium gratis. Especialmente para el “Fin de semana de editor de Steam”, los jugadores tendrán a su disposición un nuevo DLC con un 40% de descuento. Este DLC incluye el tanque BAT. - CH TILLON BOURRASQUE de nivel VIII con 9 espacios de equipamiento, un diseño de tanque especial, 30 días de Cuenta Premium y mucho más.

World of Warplanes

Por último, todos los ases de vuelo de World of Warplanes podrán hacerse con un lote especial que incluye el caza Curtiss XP-31 de nivel II de los Estados Unidos, con su tripulación entrenada al 100%, 3 días de Cuenta Premium, un emblema especial, trofeos de acero y mucho más… ¡Totalmente gratis!

Adicionalmente, una colección de títulos legendarios de Wargaming estará disponible con un 85% de descuento. Estos juegos incluyen la trilogía original de Master of Orion, Master of Orion: Conquer the Stars, Total Annihilation y los dos títulos de Massive Assault.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.