Durante el 2020 y el inicio del 2021, hemos visto que Twitch da la pauta en tanto las nuevas modas de videojuegos. Los creadores de contenido más grandes de la plataforma comenzaron a jugar Fall Guys y lo volvió viral.

Lo mismo sucedió con Among Us y el survival online Rust. Pues a inicios de febrero ya hay una nueva tendencia y ya puedes descargarlo en Steam; se trata de ARK: Survival Evolved, un título que estuvo por años en acceso anticipado y lanzó su versión final e el 2017.

Si ya jugaste Rust, pues es similar pero lucharemos contra criaturas gigantescas. Podemos crear bases complejas, armas y domesticar algunas de estas bestias. PEro comenzaremos con lo básico: comenzar a explorar tecnologías, crear un pequeño refugio y luchar por el alimento.

Requisitos mínimos de “ARK: Survival Evolved”

SO: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

Windows 7/8.1/10 (64-bit versions) Procesador: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better

Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB or better

NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB or better DirectX: Versión 10

Versión 10 Almacenamiento: 60 GB de espacio disponible

60 GB de espacio disponible Notas adicionales: requiere conexión a Internet para el multijugador

Podrás descargar “ARK: Survival Evolved” en Steam en este enlace de Steam. Recuerda que está en oferta con 80% de descuento en esta momento y que también está disponible en el sistema operativo iOS y Linux.

“Como hombre o mujer desnudo, congelado y muriendo de hambre en las costas de una isla misteriosa llamada ARK, debes cazar, recolectar, construir objetos, plantar cultivos, investigar tecnologías y construir refugios para soportar los elementos. Usa tu astucia y recursos para matar o domesticar dinosaurios y otros seres primitivos, y asóciate con otros jugadores o atácalos para sobrevivir, dominar... y escapar!”, se lee en la descripción del título.

Juegos gratis: descarga Metro Last Light Redux y For The King por tiempo limitado en Epic Games Store

Epic Games tiene una estrategia clara para evitar ganar jugadores en PC y así competir con otros gigantes como Steam o G2A: reglar juegos cada mes. Para el 11 de febrero se ha programado la rotación de títulos gratuitos.

Tienes hasta el jueves para descargar estos dos juegos Metro Last Light Redux y For The King.

“Se trata de la remasterización para consolas de nueva generación y PC de Metro: Last Light. Entre las mejoras que ha recibido esta versión nos encontraremos con nuevas texturas en alta resolución, nueva iluminación, un nuevo tipo de renderizado, 1080p de resolución nativa y una tasa de 60 imágenes por segundo”, detalla el medio Vandal sobre Metro Last Light Redux.

“For The King es una combinación desafiante de estrategia, combate por turnos y elementos roguelike. Cada partida es única, con mapas procedurales, misiones y eventos. Explora Fahrul solitario, cooperativo local o cooperativo online”, se lee en la descripción del juego.

¿Cómo descargar los juegos gratuitos de Epic Games Store?

Para reclamar los juegos gratis de Epic Games debes ingresar al siguiente enlace y crear una cuenta. Seguidamente, ve al apartado de la tienda y baja hasta la parte de juegos gratuitos.

Selecciona aquel que deseas descargar y realiza el procedimiento como si se tratara de un pago cualquiera. No se te cargará nada a la tarjeta de crédito o débito.

Recuerda que solo estarán disponibles hasta el 11 de febrero. Desde esa fecha podrás reclamar Halcyon 6.

“Un RPG retro de estrategia espacial con construcción de bases, combate táctico complejo, gestión de tripulación y narrativa emergente. Halcyon 6: Lightspeed Edition es una versión ampliamente mejorada del galardonado RPG indie de estrategia Halcyon 6”.

