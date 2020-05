A través de un directo por Twitch, Ubisoft compartió el primer teaser de Assassin’s Creed Valhalla, el nuevo juego de la saga. De esta forma, la empresa confirmó los rumores acerca de la exploración del mundo de los vikingos.

Por supuesto, la gran pregunta de la comunidad ha sido si veremos parte de la mitología nórdica en este juego. En el tráiler ya se había adelantado que el protagonista animaba a sus soldados comentándoles que Odín está con ellos.

No obstante, Darby McDevitt, director narrativo de Assassin’s Creed Valhalla, participó en una entrevista con Gamespot en donde comentaba que no era similara God of War, el cual se centra solo en mitología.

“No diría que estamos demasiado preocupados porque la mayoría de los juegos, cuando tocan este tema, en realidad se inclinan mucho hacia la mitología. Así que esa es la característica principal: juegas a God of War para poder golpear a Baldur en la cara, conocer a todos estos personajes y viajar a entornos fantásticos.”, comentó el director.