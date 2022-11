Ubisoft Store anuncia su Venta de Black Friday, la cual ofrece hasta 80% de descuento en juegos de Ubisoft seleccionados y estará disponible a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre. Las ofertas de Black Friday incluyen:

Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 y Rainbow Six Siege con un 67% de descuento.

Assassin’s Creed Valhalla: “En Assassin’s Creed Valhalla eres Eivor, una feroz leyenda vikinga que creció oyendo historias de batallas y gloria. Explora un bello y misterioso mundo abierto ambientado en el brutal trasfondo de la Inglaterra medieval. Saquea a tus enemigos, haz prosperar tu asentamiento y consolida tu poder político para hallar tu lugar entre los dioses en el Valhalla”

Far Cry 6: “Juega como Dani Rojas mientras luchas junto a una revolución guerrillera moderna. Explora Yara, el mundo abierto de Far Cry más ambicioso hasta la fecha, y disfrute de la mayor variedad jamás encontrada en la franquicia de Far Cry, ¡todo jugable en solitario o en modo cooperativo!”.

Rainbow Six Siege: “Sumérgete en un explosivo juego de 5 contra 5, con una competición de alto riesgo y emocionantes combates PvP por equipos. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege es una experiencia en constante expansión con oportunidades ilimitadas para perfeccionar tu estrategia y llevar a tu equipo a la victoria”.

Far Cry 3 por $3 dólares, Splinter Cell Blacklist por $4 dólares y Assassin’s Creed Rogue por $5 dólares.

Adicional a ello, Splinter Cell estará disponible de forma gratuita desde la Ubisoft Store, durante el periodo de la venta, justo a tiempo para su vigésimo aniversario.

Los jugadores también podrán ahorrar en grande al utilizar el código TGIBF al hacer checkout para obtener un descuento del 20% en los artículos de su carrito de compras, adicional a los descuentos de Black Friday que ya están aplicados.

Para conocer más detalles sobre la Ubisoft Store, por favor visita store.ubi.com.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.