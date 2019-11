Black Friday: ¿merece la pena comprar un PS4?

El Black Friday se acercca, y con él, miles de ofertas de videojuegos llegarán a nuestro país. Queda poco para poder enterarnos todas las ofertas que llegarán a nuestras consolas, como títulos o accesorios, pero, ¿es buen momento para comprar una PS4 ahora que PS5 esta a la vuelta de la esquina?

A pesar de que Sony no se ha pronunciado sobre si PS4 tendrá ofertas en nuestro país durante el Black Friday, lo más probable es que veamos algunas que otras relacionadas. La ventaja es que se podrá comprar productos desde otros países, pero eso no quita la duda de que el Play Station 5 esta pronto a salir.

Sony ha confirmado que el PS5 saldrá a finales del 2020, así que al PS4 le queda un año de protagonismo. Con la nueva generación de consolas, esta claro que la empresa se centrará en la nueva plataforma y PS4 dejará de recibir juegos de primer nivel. Quizás, podríamos estar equivocados.

PS4 cuenta con juegos increíbles, si no cuentas con una, la próxima semana sería un buen momento para hacerte con una. Death Stranding, Uncharted 4, God of War, The Last of Us, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Days Gone, son algunos de los títulos que están en el catálogo de la PS4.

The Last Of Us 2 llegará a las tiendas el próximo 29 de mayo del 2020, por lo que si te compras la PS4, podrás disfrutar un gran lanzamiento. Teniendo en cuenta los miles de títulos que hay en estos momentos.

Aún no sabemos el precio del PS5 pero seguramente el precio de la consola será mucho más de lo que actualmente vale la PS4. En caso no cuentes con ese dinero, te recomendamos aceptar las grandes ofertas que vendrán en el Black Friday y así poder disfrutar los títulos que se encuentran en el catálogo y disfrutar el presente. Más adelante ya sabrás que hacer.