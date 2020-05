Call of Duty es una saga de disparos que cada año lanza un nuevo juego. No obstante, el coronavirus ha frenado la industria de los videojuegos debido a que muchos desarrolladores están en teletrabajo.

Por supuesto, se puso en duda que en el 2020 llegue un nuevo Call of Duty luego de que Activision habilitara el Battle Royale de forma gratuita. No obstante, ahora corren los rumores acerca de un nuevo juego disponible para PS4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Por lo pronto, se ha filtrado información de la reunión de inversores en donde se reveló que el juego está “en camino para un momento posterior del año”. Lo cual ha sido interpretado como que llegará un nuevo Call of Duty a finales del 2020.

En el informe de ganancias se mencionó también que este título “se ve bastante bien por el momento", como si ya estuviera en desarrollo o tuvieran algunos detalles del título ya entre manos.