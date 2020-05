Sony anunció que Call of Duty: WWII es uno de los títulos gratuitos de PlayStation Plus para el mes de junio. Sin embargo, la llegada del videojuego se adelantó unos días y podrás descargarlo a partir de hoy en tu PlayStation 4. Se trata de la entrega que apareció en 2017, ambientada, como su nombre indica, en la Segunda Guerra Mundial.

El título de Sledgehammer Games supone una vuelta a una de las ambientaciones clásicas de la franquicia, la Segunda Guerra Mundial. Después de varias entregas ambientadas en mundos futuristas, Activision decidió volver a los orígenes y reconstruir este conflicto armado en los sistemas de actual generación. Además de la campaña (desaparecida en Call of Duty: Black Ops 4 y recuperada en Modern Warfare), el juego incluye los modos multijugador habituales.

Call of Duty WWII

Call of Duty: WWII ofrece, además, el modo zombies, misma que te permitirá enfrentarte a oleadas de criaturas. Si eres un fan acérrimo de la franquicia seguramente conoces las mecánicas de esta modalidad a la perfección. Una vez que termines la campaña, tu experiencia puede ampliarse por muchísimas horas al enfrentarte a los zombies.

Ahora, 3 años después de su lanzamiento oficial al mercado, este título estará disponible de manera gratuita para los suscriptores de PlayStation Plus. ¿Cómo descargalo? ¿Se tiene que pagar algún tipo de suscripción? Aquí responderemos algunas preguntas y dejaremos el enlace de descarga directa.

Call of Duty WWII

¿CÓMO DESCARGAR “CALL OF DUTY: WWII" GRATIS?

Lo único que tendrás que hacer es dirigirte a la PlayStation Store con tu cuenta de PS Plus y comprar el juego. Al tener una suscripción de PlayStation Plus no te costará nada, así que podrás descargarlo de manera inmediata y comenzar a jugar.

Recuerda que si dejas de abonar tu suscripción mensual, el juego dejará de ser accesible, por lo que no te quedará otra que comprarlo o volver a renovar tu cuenta. Te dejamos el enlace de descarga directa al juego.

► DESCARGAR CALL OF DUTY: WWII GRATIS

“Call of Duty: WWII” es una de las últimas entregas de la popular saga bélica de Activision, desarrollada en esta ocasión por Sledgehammer Games, encargados también de Call of Duty: Modern Warfare 3. Se publicó originalmente en 2017 para PS4, Xbox One y PC.

Call of Duty WWII

Esta entrega dio un salto temporal hacia atrás después de varios juegos de la saga ambientados en una guerra futurista o contemporánea. Aquí vivimos la Segunda Guerra Mundial en primera persona en un intento por devolver la franquicia a sus tan queridos orígenes. La espectacularidad de sus batallas y la brutalidad de sus enfrentamientos entre soldados de artillería son los pilares en los que se basa este Call of Duty: WWII.

Ahora, los usuarios de PS Plus podrán reclamar el juego hoy mismo, 26 de mayo, y como siempre, se lo quedarán siempre que están suscritos al servicio online de PlayStation.

Call of Duty: WWII sólo será uno de los dos juegos que se ofrecerán de manera gratuita a todos los usuarios de PS Plus. El segundo no se anunciará hasta finales de esta semana, así que habrá que estar atentos para descubrir qué otra sorpresa nos tiene preparada PlayStation con sus juegos gratuitos del mes.

Call of Duty WWII

VIDEO RECOMENDADO

Ex de Jossmery Toledo revela que él la hizo mediática con su Tik Tok. (Video: ATV)