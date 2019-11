“Call of Duty: Mobile”: se suman soportes para mandos, nuevos mapas y Zombies.

El pack de Activision y Tencent ha logrado convertirse en uno de los mejores lanzamientos del año. Y sí, quizás puede ser una versión menor al videojuegos en las consolas, pero eso no quita que Call of Duty: Mobile es un juego muy recomendado en la actualidad.

Hoy, ese protagonismo en el mercado crece con la llegada de su nueva actualización. Han salido un conjunto de novedades, como por ejemplo: soportes para mandos y la integración del modo Zombies.

La temporada 2 de Call of Duty: Mobile contiene a los zombies de Black Ops con la llegada del mapa Shi No Numa, directamente de World At War. Existirán dos modos, los clásico historia y supervivencia, que te llevarán a enfrentar a las hordas de zombies mientras descubres los secretos más oscuros del mapa.

A esta novedad se suma el soporte para mandos, el cual llegó anteriormente con el juego en su lanzamiento pero se borró a las pocas horas. Ahora esta opción contará con el sistema de matchmaking para equilibrar todas las partidas, y aquellos que usen mandos serán emparejados con otros usuarios que hagan lo mismo.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY