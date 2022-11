La guerra entre los shooter es realmente amplia. Mientras que hay decenas de títulos del género Battle Royale, Activision apostó por un título clásico para este año: “Call of Duty: Modern Warfare 2″.

Este juego se ha vuelto viral en plataformas de streaming debido a que cuenta con servidores masivos en donde los jugadores ponen sus propias reglas. Por otro lado, la empresa desarrolladora Activision ha incluido a nuevos agentes y una historia renovada.

Esta franquicia cuenta con varios personajes populares, como Capitán John Price o el enmascarado Ghost. Justamente, estos dos mencionados son leyendas de Call of Duty y sería un tanto extraño que desaparezcan en el futuro.

Ghost solo se ha quitado la máscara una vez en toda la franquicia, pero los jugadores solo pueden ver la parte trasera de su cabeza. En Internet y los foros de videojuegos, se ha vuelto todo un reto conocer cuál es la apariencia del personaje.

Pues el usuario de Reddit Crafty-Astronomer905 comenzó a revisar los archivos del videojuego y descubrió que el rostro del personaje sí ha sido modelado. No solo se trata de un agente con máscara.

Debido a que está tapado su rostro, no se ha añadido detalles como bello facial, ya que no lo necesita para verse bien. Todavía no se sabe si Activision tenía planes para mostrar el rostro del personaje en un DLC, ya que es bastante extraño que se encuentre este elemento en los archivos de “Call of Duty: Modern Warfare 2″.

Así se ve el rostro de Ghost de “Call of Duty: Modern Warfare 2″

