“Call of Duty: Modern Warfare”: Activision le pide a Reddit le pase los datos de un filtrador de contenido.

La popular compañía Activision se encuentra afrontando temas legales con un filtrador que publica contenido en el portal Reddit. Los creadores de ‘Call of Duty: Modern Warfare’ le han pedido a Reddit que le brinde la identidad del usuario que filtró contenido de Warzone, el Battle Royale del videojuego.

Según ‘The Hollywood Reporter’, la subpoena del Acto de Derechos de Autor Digital Millenium se encuentra en estado de preparación con el único fin de poder infraccionar a la persona que filtró información secreta de la empresa.

Reddit eliminó la publicación a pocas horas de la filtración. Sin embargo, las imágenes que se publicaron aún siguen circulando. La preocupación de Activision es que se filtró contenido de un modo de juego que no había sido anunciado de manera oficial.

Por el momento, no se sabe si Activision tendrá éxito con este pedido ante Reddit para que revele el nombre del filtrador. Recordemos que ‘Call of Duty: Modern Warfare’ se encuentra disponible para la PS4, Xbox One y PC.