Hoy, 1 de junio de 2023, Free Fire ofrece una nueva serie de códigos de canje gratuitos, permitiendo a la comunidad obtener contenido exclusivo para sus inventarios sin tener que gastar dinero en la tienda de Garena. Explicaremos en qué consiste este proceso, el cual es válido tanto para dispositivos con sistema operativo Android como iOS.

Los códigos de Free Fire sirven para que la comunidad pueda añadir material como skins de armas, atuendos cosméticos y tokens de ruleta mágica en cuestión de minutos y sin la necesidad de gastar dinero real. Solo hace falta seguir una serie de pasos en la web oficial de Garena dedicada a la distribución de recompensas.

Veamos la relación de códigos de Free Fire para hoy, 1 de junio de 2023. No temas por la integridad de tu cuenta, porque el proceso no supone un riesgo de baneo para la comunidad. Recuerda que los elementos cosméticos no potencian la capacidad de daño de tus armas, así que solo prepárate para cambiar la apariencia de tu personaje y así ser recordado en las partidas.

Códigos de Free Fire para el 1 de junio de 2023

FFSERE5GR5JTYUT

F678KATRQD2X3V

FB4NHRJUF7TRFDS

FVBWNEJ456YNMH

FKO9I8UYHGR5JK6

FOLYHIUYD5TRSFE

FB4NJKITGUYTVBS

FNMWKEI4U5HGTB

FFNJUDYTGEBNJGU

FYGHJSI8EYTGTBN

FGJKIVUYTA4QEDC

F2V3B4RJTGBUGBN

FSRKITJHNYGVTYH

Solo están disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados, te saldrá el siguiente mensaje “el código ha expirado o no es válido”. Si este es el caso, deberás esperar a la siguiente publicación de Garena en redes sociales.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

