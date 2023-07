Los usuarios de Free Fire tienen la oportunidad de actualizar el inventario mediante los códigos de canje gratis para hoy, 17 de julio de 2023. Te aconsejamos aprovechar la disponibilidad de los códigos porque ahorrarás dinero real en un proceso que solo tomará unos minutos. Los códigos pueden utilizarse en los servidores de España, México y el resto de América Latina.

Los códigos de Free Fire permiten a los usuarios acceder a skins de armas, atuendos cosméticos y tokens de los diferentes sorteos que actualmente se encuentran disponibles en el juego. El proceso dura solo unos pocos minutos y no implica un hackeo de la cuenta, por lo que no hay riesgo de perder todo lo que has logrado hasta ahora.

Veamos los códigos de canje gratis para hoy, 17 de julio de 2023, en Free Fire. Los códigos estarán disponibles por tiempo limitado; solo tienes 24 horas para utilizar las contraseñas y mejorar tu rendimiento en las partidas.

FREE FIRE | Códigos para el 17 de julio de 2023

FFAC2YXE6RF2

FF9MJ31CXKRG

FFCO8BS5JW2D

MHM5D8ZQZP22

FFICJGW9NKYT

Recuerda que solo están disponibles por 24 horas. Una vez que han sido usados o el tiempo haya expirado te saldrá el siguiente mensaje: “el código ha expirado o no es válido”.

Si este es el caso, tendrás que esperar a la siguiente publicación de Garena. Hay que tener en cuenta también que estos códigos tienen una recompensa única que no puede ser traspasada a otra cuenta.

Cuando realices el reclamo, primero deberás iniciar sesión en la web. De esta manera, la comunidad no puede comercializar con las recompensas. A continuación, te explicamos cómo funcionan.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

