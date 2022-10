Los jugadores de Free Fire, ya sea en los sistemas operativos Android y iOS, pueden canjear los códigos de hoy, 3 de octubre de 2022, para añadir loot gratuito al inventario en cuestión de minutos. Te contamos todo el proceso para que puedas añadir material sin necesidad de gastar diamantes (dinero real).

Los códigos de Free Fire están disponibles y obsequian a la comunidad loot exclusivo desde skins de armas hasta atuendos cosméticos y tokens de ruleta mágica. Solo es cuestión de tiempo para que hagas uso de todo el material, pero recuerda que deberás hacer el proceso durante este día.

Veamos los códigos de Free Fire para hoy, 3 de octubre de 2022, para que así tengas un mejor desempeño en tus partidas. No te pierdas de nada siguiendo estas instrucción y no temas por tu cuenta; el proceso no supone hacer trampa para Garena.

FREE FIRE | Códigos de canje para hoy, 3 de octubre de 2022

TFF9VNU6UD9J

PACJJTUA29UU

RRQ3SSJTN9UK

HAYATOAVU76V

FFICDCTSL5FT

FFPLUED93XRT

R9UVPEYJOXZX

FFBCLQ6S7W25

TJ57OSSDN5AP

FFMCLJESSCR7

FFPLFMSJDKEL

F2AYSAH5CCQH

JX5NQCM7U5CH

C23Q2AGP9PH

FF9M2GF14CBF

FFMCF8XLVNKC

5FBKP6U2A6VD

5XMJPG7RH49R

FFMC2SJLKXSB

FFMC5GZ8S3JC

ECSMH8ZK763Q

FFPLPQXXENMS

FFMCVGNABCZ5

4ST1ZTBE2RP9

HTY3RIFGOR3F

FBJYRY56MLOT

FJO94TASD3FT

FF11NJN5YS3E

FF9MJ31CXKRG

PQR3BKUI7LT7

FBJUT6RFT1RT

FBTU6JKIE8E7

FSDRFKUIYVGR

YXY3EGTLHGJX

ST5KJCRFVBHT

S5JTUGVJY5Y4

X99TK56XDJ4X

FBTU6BFYTBT7

FLU8HG8RBHT4

FIIFGI8EO49F

FV5BNJ45IT8U

F4N5K6LYOU9I

FH2GYFDHE34G

F7YGT1BE456Y

FFE4E0DIKX2D

HK9XP6XTE2ET

FJBHVFS4TY23

F87GYF3DGE6B

F5J6YUH76GVT

FFX60C2IIVYU

FFA0ES11YL2D

FFXVGG8NU4YB

SARG886AV5GR

FFE4E0DIKX2D

HK9XP6XTE2ET

FFBCT7P7N2P2

Recuerda que solo están disponibles por 24 horas. Una vez que han sido usados o el tiempo haya expirado te saldrá el siguiente mensaje: “el código ha expirado o no es válido”.

Si este es el caso, tendrás que esperar a la siguiente publicación de Garena. Hay que tener en cuenta también que estos códigos tienen una recompensa única que no puede ser traspasada a otra cuenta.

Cuando realices el reclamo, primero deberás iniciar sesión en la web. De esta manera, la comunidad no puede comercializar con las recompensas. A continuación, te explicamos cómo funcionan.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

